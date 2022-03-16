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FAZ: Столтенберг обвинил Россию в попытке повторить сирийский сценарий с химическим оружием на Украине

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об обеспокоенности альянса потенциальными попытками России «развернуть операцию под фальшивым флагом» и «изобрести предлог» для применения химического оружия, сообщает Frankfurter Allgemeine. По словам Столтенберга, Россия уже «сделала возможным его применение в Сирии». О том, каким будет военный ответ НАТО в случае эскалации, Столтенберг говорить отказался.
FAZ: Столтенберг обвинил Россию в попытке повторить сирийский сценарий с химическим оружием на Украине
AP

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможности использования Россией химического оружия на Украине. «Мы обеспокоены тем, что Россия может развернуть операцию под фальшивым флагом, возможно с применением химического оружия», — заявил Столтенберг накануне встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Он указал на «абсурдные заявления» Москвы о «биологических лабораториях и химическом оружии на Украине», сообщает Frankfurter Allgemeine.

По словам Столтенберга, в НАТО внимательно следят за тем, не пытается ли Россия «изобрести предлог для применения этого оружия». Как утверждает генсек НАТО, Россия уже «применяла такое оружие против политических оппонентов» и «сделала возможным его применение в Сирии».
 
В пятницу президент США Джо Байден предостерёг Россию от применения химического оружия на Украине и заявил, что Россия заплатит за это «высокую цену». Столтенберг сослался на слова Байдена, однако о возможном военном ответе говорить отказался. В среду министры обороны стран НАТО обсудят последствия действий России на Украине. Ожидается, что они поручат специалистам по военному планированию разработать варианты среднесрочной и долгосрочной адаптации НАТО к новому ландшафту угроз.
 
По словам Столтенберга, это может означать размещение «значительно большего количества сил» в восточной части альянса «в большей готовности и с заранее подготовленным оснащением». Также будет рассмотрено «значительное наращивание» присутствия военно-воздушных и военно-морских сил, усиление интегрированной противоракетной обороны и киберзащиты, «более частые и более масштабные учения».
 
Говоря о краткосрочном ответе, генеральный секретарь НАТО отметил, что в состоянии повышенной готовности в настоящий момент находятся «сотни тысяч военнослужащих» НАТО, в том числе 40 тыс. человек под непосредственным командованием НАТО, в первую очередь на востоке альянса. В данном случае имеются в виду боевые группы усиленного передового присутствия в трёх странах Прибалтики и в Польше, а также силы быстрого реагирования. Франция уже перебросила в Румынию несколько сотен солдат. Кроме того, США увеличили своё присутствие в Европе до 100 тыс. военнослужащих, пишет Frankfurter Allgemeine.
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Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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