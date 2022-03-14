Сербский политик: в украинском кризисе виновата военная экспансия США и НАТО в Европе

Бывший министр иностранных дел Союзной Республики Югославия, президент Белградского форума за мир равных и эксперт по международным вопросам Живадин Йованович уверен, что первопричиной кризиса на Украине стала военная экспансия США и НАТО в Восточной Европе. Как рассказал сербский политик в эксклюзивном интервью Xinhua, данная политика Запада должна быть остановлена и все страны должны быть признаны обладающими равными законными правами и интересами без ущерба для безопасности других стран.

Военная экспансия США и НАТО в Восточной Европе стала первопричиной кризиса на Украине. Об этом заявил на днях в эксклюзивном интервью Xinhua бывший министр иностранных дел Союзной Республики Югославия, президент Белградского форума за мир равных и эксперт по международным вопросам Живадин Йованович.

По его словам, кризис на Украине «в корне вызван стратегией военной экспансии США и НАТО, которая достигла границ России и отказывается уважать принципы равенства и неделимости безопасности».

Он отметил, что первой жертвой экспансионистской стратегии НАТО стала Сербия.

В 1999 году под предлогом «предотвращения гуманитарной катастрофы» силы НАТО во главе с США в обход Совета Безопасности ООН на протяжении 78 дней бомбили СРЮ, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения и перемещению бесчисленного количества людей.

Йованович заявил, что «политика военной экспансии должна быть остановлена и все страны должны быть признаны обладающими равными законными правами и интересами без ущерба для безопасности других стран». Санкции, угрозы, двойные стандарты и унилатерализм подрывают мир, отметил он, добавив, что такое поведение должно быть прекращено и что необходимо содействовать многополярности мира.

«Мы надеемся, что кризис на Украине будет как можно скорее разрешён мирным путём посредством диалога, принимая во внимание равные потребности в безопасности всех стран и народов», — отметил сербский политик.