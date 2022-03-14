Guardian: перед важными переговорами США пригрозили Китаю «последствиями» за поддержку России

Высокопоставленные представители Вашингтона и Пекина встретятся в Риме, чтобы обсудить украинский кризис. Накануне переговоров советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США ясно дали понять Китаю, что не позволят какой-либо стране помогать России справляться c экономическими санкциями, передаёт The Guardian.

Соединённые Штаты попытаются убедить Китай «не поставлять России оружие». Этот вопрос будет обсуждаться на переговорах представителей Вашингтона и Пекина в Риме. По мнению Белого дома, эта встреча является критически важной не только для украинского конфликта, но и для «будущего глобального баланса сил», пишет The Guardian.

Советник администрации американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан встретится со своим китайским коллегой Ян Цзечи в итальянской столице. Саммит пройдёт на фоне опасений администрации Байдена, что кризис на Украине может «укрепить разделение мира на два противоборствующих блока», отмечает издание.

По данным The Guardian, Салливан собирается указать на то, что США информировали КНР о намерениях Кремля за несколько месяцев до спецоперации, но китайское руководство «проигнорировало эти предупреждения, ошибочно полагая, что Путин блефует». Представитель Вашингтона также будет утверждать, что если Пекин поставит оружие Москве, то это станет «ещё одной исторической ошибкой и поворотным моментом в мировой политике».

Сам Салливан также высказал позицию администрации Байдена в недавнем интервью. По его словам, Соединённые Штаты ясно дали понять Китаю, что «масштабные» усилия, направленные на то, чтобы помочь Москве обойти санкции, «обязательно будут иметь последствия».

«Мы внимательно следим за тем, в какой степени Китай действительно оказывает какую-либо поддержку — материальную или экономическую — России, — заявил Салливан. — Нас это беспокоит. И мы сообщили Пекину, что не будем стоять в стороне и позволять какой-либо стране компенсировать России её потери от экономических санкций».

Накануне ряд западных газет сообщил о том, что Москва якобы запросила военную помощь у Пекина. Представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что «никогда не слышал» о подобной просьбе. «Нынешняя ситуация на Украине действительно вызывает беспокойство. Первостепенная задача сейчас — это предотвращение обострения напряжённой ситуации или её выхода из-под контроля», — подчеркнул он.

Китай до сих пор не осудил российскую спецоперацию и воздержался при принятии резолюций по этому вопросу в Совете безопасности и Генеральной ассамблее ООН. При этом Си Цзиньпин призвал к «максимальной сдержанности» на Украине после виртуальной встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Председатель КПК также выразил обеспокоенность по поводу влияния санкций на мировую экономику и возможности его страны покупать российскую нефть, напоминает The Guardian.

Между тем некоторые эксперты советуют не ждать какого-то прорыва от переговоров в Риме. «Могут пройти недели или даже ещё больше времени, прежде чем проявятся какие-либо результаты», — рассуждает старший научный сотрудник Брукингского института и бывший специалист по Китаю в Совете национальной безопасности США Райан Хасс.