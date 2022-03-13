Hill Оригинал

Hill: Трамп предупредил о возможности начала третьей мировой войны из-за Украины

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что если конфликт на Украине продолжится, то он приведёт к третьей мировой войне, пишет The Hill. При этом бывший глава Белого дома добавил, что у Джо Байдена всё ещё есть шанс удержать американцев от конфликта.
Hill: Трамп предупредил о возможности начала третьей мировой войны из-за Украины
AP
Бывший президент США Дональд Трамп во время своего митинга в Южной Каролине раскритиковал американского лидера Джо Байдена за его подход к продолжающемуся конфликту на Украине, пишет The Hill.

По словам Трампа, если бы он был у власти, то Владимир Путин никогда бы не начал спецоперацию на Украине.

На митинге он также сказал своим сторонникам, что у Байдена всё ещё есть шанс удержать американцев от конфликта. Экс-глава Белого дома предсказал, что если конфликт на Украине продолжится, то он приведёт к третьей мировой войне.

«Между прочим это может привести к третьей мировой войне, — отметил Трамп. — Я вижу, что происходит».

В ответ на ввод российских войск на Украину Байден, как напоминает издание, ввёл жёсткие санкции против России и на этой неделе объявил о запрете на импорт российской нефти, природного газа и угля.

Трамп заявил, что США не смогут покончить со своей зависимостью от российской нефти до тех пор, пока не возьмут на себя обязательство «положить конец нелепой войне Байдена с американскими энергоносителями».

«Мы должны сделать так, чтобы наши великолепные энергетические предприятия бурили, качали, добывали и перерабатывали, как никогда раньше», — сказал Трамп.

Трамп также раскритиковал администрацию Байдена за её готовность взаимодействовать с такими странами, как Венесуэла, Иран и Саудовская Аравия, чтобы потенциально заполнить пустоту, образовавшуюся на месте импорта российской нефти.
 
«И теперь Байден ползает по миру на коленях, попрошайничая и моля о пощаде Саудовскую Аравию, Иран и Венесуэлу», — прокомментировал ситуацию Трамп.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Hill США Северная Америка
теги
Венесуэла Джо Байден Дональд Трамп Иран нефть Россия Саудовская Аравия спецоперация России на Украине США Украина энергетика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров