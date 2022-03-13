Hill: Трамп предупредил о возможности начала третьей мировой войны из-за Украины

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что если конфликт на Украине продолжится, то он приведёт к третьей мировой войне, пишет The Hill. При этом бывший глава Белого дома добавил, что у Джо Байдена всё ещё есть шанс удержать американцев от конфликта.

Бывший президент США Дональд Трамп во время своего митинга в Южной Каролине раскритиковал американского лидера Джо Байдена за его подход к продолжающемуся конфликту на Украине, пишет The Hill.



По словам Трампа, если бы он был у власти, то Владимир Путин никогда бы не начал спецоперацию на Украине.



На митинге он также сказал своим сторонникам, что у Байдена всё ещё есть шанс удержать американцев от конфликта. Экс-глава Белого дома предсказал, что если конфликт на Украине продолжится, то он приведёт к третьей мировой войне.



«Между прочим это может привести к третьей мировой войне, — отметил Трамп. — Я вижу, что происходит».



В ответ на ввод российских войск на Украину Байден, как напоминает издание, ввёл жёсткие санкции против России и на этой неделе объявил о запрете на импорт российской нефти, природного газа и угля.



Трамп заявил, что США не смогут покончить со своей зависимостью от российской нефти до тех пор, пока не возьмут на себя обязательство «положить конец нелепой войне Байдена с американскими энергоносителями».



«Мы должны сделать так, чтобы наши великолепные энергетические предприятия бурили, качали, добывали и перерабатывали, как никогда раньше», — сказал Трамп.



Трамп также раскритиковал администрацию Байдена за её готовность взаимодействовать с такими странами, как Венесуэла, Иран и Саудовская Аравия, чтобы потенциально заполнить пустоту, образовавшуюся на месте импорта российской нефти.



«И теперь Байден ползает по миру на коленях, попрошайничая и моля о пощаде Саудовскую Аравию, Иран и Венесуэлу», — прокомментировал ситуацию Трамп.