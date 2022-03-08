FAZ: США не найдут альтернативы российской нефти в Венесуэле — из-за санкций

В Каракасе впервые за несколько лет прошли переговоры представителей администрации США и правительства Венесуэлы, пишет Frankfurter Allgemeine. Вашингтон ищет альтернативы российской нефти и рассматривает возможность смягчения санкций в отношении нефтяной отрасли Венесуэлы. Однако, как отмечает издание, даже в случае успеха Венесуэла и близко не заменит мировой экспорт российской нефти — после долгих лет санкций нефтяная промышленность страны пришла в упадок.

Делегация из США посетила Венесуэлу и встретилась с представителями правительства Николаса Мадуро. По-видимому, причиной встречи стали усилия администрации Джо Байдена по смягчению санкций против Венесуэлы — для замедления темпов роста цены на нефть. В то же время частичное снятие санкций призвано отдалить Россию от её важнейшего союзника в Южной Америке, пишет Frankfurter Allgemeine.

В 2017 году администрация Дональда Трампа начала ужесточать санкции в отношении Венесуэлы. Помимо высокопоставленных государственных чиновников, санкции коснулись и венесуэльских государственных компаний, прежде всего государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA). С тех пор венесуэльская нефть стала утекать в основном в направлении Китая и России. Иран снабжает Венесуэлу лёгкой нефтью, которая используется для разбавки тяжёлой венесуэльской нефти — это делает её конкурентоспособной на мировом рынке. PDVSA использовала Россию и её финансовую систему для проведения операций в обход американских санкций.

Смягчение санкций позволит США перенаправить экспорт венесуэльской нефти обратно на нефтеперерабатывающие заводы в Мексиканском заливе, которые специализируются на переработке венесуэльской нефти.

По данным американского Управления энергетической информации, в 2020 году США импортировали почти 8 млн баррелей нефти в сутки, и около 540 тыс баррелей поступило из России. Это меньше, чем американские нефтепереработчики импортировали из Венесуэлы до введения санкций. Эксперты сходятся во мнении, что, если Вашингтон хочет прекратить импорт нефти из России, в качестве альтернативы он должен рассматривать именно Венесуэлу.

Если санкции в отношении Венесуэлы будут сняты, через несколько недель американская компания Chevron, имеющая совместное предприятие с PDVSA, сможет производить 150 тыс баррелей в день. Различные нефтесервисные компании, у которых остались лицензии на деятельность в Венесуэле, могут восстановить закрытые скважины. Кроме того, на рынок поступят около 23 млн баррелей нефти, хранящихся в Венесуэле. Но даже это и близко не заменит мировой экспорт российской нефти. После долгих лет санкций нефтяная промышленность Венесуэлы пришла в упадок. Сегодня страна с крупнейшими разведанными запасами нефти в мире производит менее 800 тыс баррелей в день. Для сравнения: Россия производит почти 11 млн баррелей в сутки, из которых 7 млн баррелей идут на экспорт.

По словам Франсиско Мональди, эксперта в области нефтяной промышленности Института Бейкера, в краткосрочной перспективе Венесуэла не сможет увеличить добычу даже до 1 млн баррелей в сутки. Мональди предполагает, что для выхода на значительный уровень производства Венесуэле потребуются инвестиции в размере $12 млрд в год в течение пяти лет. Есть и ещё одно препятствие: Венесуэле нужна нефть, чтобы обслуживать свои долги — в размере порядка $60 млрд — перед Россией и в первую очередь перед Китаем.

Тем не менее Вашингтон, похоже, стремится восстановить политические и экономические каналы связи с Венесуэлой. С 2019 года у Вашингтона больше нет посольства в Каракасе. С тех пор прямых переговоров между двумя странами практически не проводилось. Однако ещё до начала украинского кризиса контакты между Вашингтоном и Каракасом в значительной степени активизировались.

Стороны обсуждали освобождение заключённых в Венесуэле американцев, в том числе нескольких менеджеров Citgo, американской дочерней компании PDVSA. Вашингтон также стремится к возобновлению переговоров между правительством Венесуэлы и оппозицией для изучения способов проведения «свободных и справедливых президентских выборов» через два года. В последние дни на фоне действий России на Украине и в демократическом, и в республиканском лагерях звучат призывы к интенсификации связей с Венесуэлой.

Однако, как отмечает Frankfurter Allgemeine, имеет место и сопротивление — прежде всего во Флориде, где теперь проживает крупная диаспора изгнанных венесуэльцев. Они продолжают призывать к жёсткой линии в отношении Мадуро. Сенатор-республиканец Марко Рубио обвиняет администрацию Байдена в использовании России в качестве предлога для переговоров по «долгожданной сделке с режимом Мадуро». «Вместо того, чтобы производить больше американской нефти, он хочет заменить нефть, которую мы покупаем у одного диктатора-убийцы, на нефть другого диктатора-убийцы», — написал Рубио в Twitter.