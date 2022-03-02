El Periódico: твёрдая поддержка решительных действий России — Мадуро поддержал спецоперацию на Украине

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным российские действия на Украине в ходе телефонных переговоров, сообщает El Periódico. Венесуэльский лидер выразил поддержку российской спецоперации, осудив «дестабилизирующие действия НАТО».

В разгар продвижения российских войск на Украине венесуэльский лидер Николас Мадуро позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы передать «осуждение Венесуэлой дестабилизирующих действий НАТО».

Таким образом, как отмечает El Periódico, Каракас подтвердил свой статус главного союзника Москвы в Латинской Америке. В подтверждение этого статуса Мадуро подчеркнул, что страны будут продолжать идти по пути «стратегического партнёрства» и «реализации совместных проектов». Как отметили в Кремле, президент выразил «твёрдую поддержку решительных действий России».

В ходе телефонных переговоров стороны «обсудили текущие вопросы», под чем, как полагает издание, подразумевается ситуация на украинской территории. Мадуро «подчеркнул важность противодействия кампании лжи и дезинформации, развёрнутой западными странами».

Несколькими днями ранее на своей страничке в Twitter Мадуро высказался ещё более категорично, отметив, что Каракас отвергает «безнравственные планы, направленные на военное и стратегическое окружение России». По словам президента, он поддерживает своего российского коллегу и его народ и уверен в том, что Россия выйдет из этой битвы единой и с победой.

В понедельник Венесуэла присоединилась к России, Китаю, Кубе и Эритрее, которые на Совете ООН по правам человека проголосовали против проведения на 49-й сессии в Женеве срочной дискуссии по ситуации на Украине. В этом контексте Мадуро пообещал, что Венесуэла будет наращивать сотрудничество в военной сфере с Россией.

El Periódico напоминает, что действия России на Украине вызвали разную реакции среди стран Латинской Америки. Наряду с Венесуэлой, Россию поддержали Бразилия, Куба и Никарагуа.

На прошлой неделе в Гавану прибыл председатель Государственной думы Федерального собрания России Вячеслав Володин. Председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо Эрнандес заявил, что его страна благодарит Россию за то, что там высказываются «против политики вмешательства». Эрнандес также выразил надежду, что Москва «продолжит участвовать в подъёме нашей экономики, ослабленной последствиями блокады и пандемии».