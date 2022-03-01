Le Figaro: министра обороны Болгарии отправили в отставку за нежелание говорить о «войне»
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков объявил об увольнении своего министра обороны Стефана Янева из-за того, что он не стал высказываться по поводу конфликта на Украине и использовать слово «война», пишет Le Figaro.
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