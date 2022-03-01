Le Figaro: министра обороны Болгарии отправили в отставку за нежелание говорить о «войне»

Министру обороны Болгарии Стефану Яневу пришлось покинуть свой пост из-за того, что он призвал не использовать слово «война» в отношении спецоперации России на Украине, пишет Le Figaro. Он и прежде выступал против размещения солдат НАТО на территории Болгарии — такую позицию его противники называли пророссийской и неадекватной.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков объявил об увольнении своего министра обороны Стефана Янева из-за того, что он не стал высказываться по поводу конфликта на Украине и использовать слово «война», пишет Le Figaro.

«Ни у кого нет права на собственную внешнюю политику, особенно во время кризиса», — заявил Петков. По его словам, Евросоюз сейчас един в своей позиции, как никогда. Он также высказал упрёк своему министру обороны за то, что тот назвал происходящее на Украине «операцией» российских военных.

Янев прежде осудил «недопустимую агрессию» Москвы, но призвал «не употреблять с лёгкостью слово «война», которое даже президент Путин не употребляет. К тому же в декабре он высказывался против того, чтобы принимать на территории Болгарии солдат НАТО, опасаясь, что это усилит напряжённость в регионе.

В Болгарии многие после этого требовали его отставки, называя такое поведение «неадекватным», — соответствующая петиция набрала тысячи подписей.

Со своей стороны, Янев опубликовал пост в Facebook, в котором предостерегал против решений, опасных для страны, «которая не заслуживает того, чтобы ею пожертвовали в игре великих держав». Такие заявления он сделал после того, как Евросоюз пообещал Украине военную помощь.

Le Figaro отмечает, что Болгария сохранила с Россией культурно-исторические связи, а также она зависит от поставок российских энергоносителей.