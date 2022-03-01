Экс-советник министра обороны США: Вашингтону не стоит вмешиваться в спецоперацию России на Украине

Настоящая цель спецоперации России на Украине не захват всей страны, как думают многие в США, а создание независимой республики в её восточной части с сохранением Западной Украиной нейтрального статуса, полагает экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор. Как заявил Макгрегор в интервью Fox News, у Владимира Путина нет никакого желания воевать с США или НАТО, поэтому Вашингтону было бы разумно не вмешиваться и прекратить гнать украинцев к бессмысленной гибели.

А с нами — полковник Даг Макгрегор, который в прошлом занимал пост старшего советника министра обороны США. Спасибо, что к нам заглянули! Зачем, на Ваш взгляд, Путин всё это делает? В чём его конечная цель?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, бывший старший советник министра обороны США: Владимир Путин реализует то, о чём предупреждал нас по крайней мере последние 15 лет. Он говорил, что не потерпит сил или ракет США у своих границ, во многом как и мы не потерпели бы российских войск или ракет на Кубе. Мы его игнорировали, и он наконец перешёл к делу. Он не собирался позволять Украине ни при каких обстоятельствах присоединиться к НАТО.

Сейчас битва на востоке Украины в действительности практически завершилась, все украинские войска в целом окружены и отрезаны. На юго-востоке их сконцентрировано примерно 30-40 тысяч, и, если они не сдадутся в ближайшие 24 часа, подозреваю, русские в конечном итоге их уничтожат. Вот почему Зеленский сейчас проводит встречу с представителями Путина. Игра окончена. И ему придётся выторговывать настолько хорошие условия, насколько возможно. Мы — а конкретнее президент США — уже сообщили ему, что если он выберет нейтральный статус для Украины, то мы его поддержим. Думаю, Владимир Путин согласится на то же в отношении Западной Украины — то есть той части страны, которая располагается за рекой Днепр.

Что же касается той части, которая расположена на другом берегу, на востоке, где он сейчас остановился, здесь я точно его планы не понимаю — возможно, он создаст ещё одну республику и присоединит её к России, поскольку исторически эти земли принадлежали России. А вот территории на Западе Украины — нет, и Путин это понимает, поэтому ему будет достаточно, чтобы эта земля сохраняла статус нейтрального государства.

Я не эксперт в военном деле, да и даже в географии не эксперт, но если он захватит Украину, а Украина граничит с Польшей, то у него окажется под боком страна — член НАТО. А если как раз этого он не хочет, то разве ему не придётся затем продолжать продвигаться вперёд до тех пор, пока страны НАТО не закончатся?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Видимо, надо ещё раз повторить: он совершенно не заинтересован в том, чтобы переходить Днепр и идти на Запад к польской границе. Думаю, мы ещё увидим по результатам нынешних переговоров, что он очень даже готов пойти на то, чтобы эта территория получила нейтральный статус по модели Австрии или Финляндии. Россия уже граничит с Эстонией и с некоторыми регионами Латвии, а Белоруссия, как известно — с Литвой. С нами ему воевать не нужно, да и армия у него для такой цели слишком маленькая, и он это понимает. Экономика у него по объёму меньше, чем у Южной Кореи. Так что ничего подобного он не добивается.

Мы приписываем ему то, чего он делать не хочет, — в нашем обычном стремлении демонизировать его и его страну. Нам нужно помнить, что в списке из 158 стран по ситуации с коррупцией Украина занимает четвёртое место с конца. Россия, наверное, на три-четыре позиции выше. Украина — это не та либеральная демократия и блестящий пример, как заявляют. Далеко не так. Господин Зеленский сажал в тюрьму журналистов и свою политическую оппозицию. Думаю, что нам нужно в это не вмешиваться. Так считает и американский народ, и европейцы. И нужно, чтобы мы перестали поставлять оружие и поощрять украинцев гибнуть за безнадёжное дело.

А что Вы имеете в виду под «не вмешиваться»? То есть и санкции не вводить, и военную помощь не оказывать — и просто дать России взять ту часть Украины, которую она хочет забрать?



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Да, именно так. Я не вижу никаких причин, почему нам следует бороться с русскими из-за того, о чём они говорили долгие годы, а мы попросту решили не обращать на это внимания. Более того — население этих территорий неотличимо от российского. Тревожит то, что мы, с одной стороны, не будем направлять свои силы воевать, но призываем украинцев бессмысленно гибнуть в войне, в которой они победить не смогут. Если это не прекратится, мы создадим гуманитарную катастрофу, гораздо более тяжёлую, чем что угодно, что вы видели до сих пор.

Спасибо, что были с нами.

Дата выхода в эфир 28 февраля 2022 года.