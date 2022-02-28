AC: Запад не поверил предупреждениям Владимира Путина

Многие считают Владимира Путина нерациональным, однако российский президент сделал именно то, о чём предупреждал, и специальная военная операция на Украине является ответом на отказ от расширения НАТО, считает американский политик и публицист, главный редактор журнала The American Conservative Патрик Бьюкенен. По его мнению, Путин не хочет войны с Западом, однако для этого Байдену нужно пересмотреть своё видение Североатлантического альянса.

Когда Владимир Путин потребовал, чтобы США исключили Украину из числа будущих членов альянса НАТО, США ответили, что НАТО проводит политику «открытых дверей» и любая страна, включая Украину, может подать заявку на членство и быть принятой в альянс. Как считает американский политик и публицист, главный редактор журнала The American Conservative Патрик Бьюкенен, не сумев получить удовлетворительный ответ на своё требование, Путин сделал именно то, о чём он предупреждал, и начал специальную военную операцию на Украине.

Как продолжает Бьюкенен, каким бы ни был характер российского президента, он подтвердил одно: ему можно верить, и когда Путин предупреждает, что он что-то сделает, он следует своим словам. И теперь Западу стоит ответить на два вопроса: как он дошёл до этого и куда теперь двигаться дальше?

«Как мы дошли до такого положения, когда Россия, оказалась прижатой спиной к стене, а Соединенные Штаты, пододвигая НАТО все ближе к границам России, еще больше загоняли ее в угол?», — пишет Бьюкенен.

Для этого автор статьи призывает посмотреть в прошлое. В период с 1989-го по 1991 год Михаил Горбачёв позволил снести Берлинскую стену, воссоединить Германию и освободить все «порабощённые народы» Восточной Европы. Также Горбачёв позволил Советскому Союзу распасться на 15 независимых государств, отменил холодную войну в Европе, устранив со стороны Москвы все причины для исторического раскола мира.

Путин пришёл к власти в 1999 году после «катастрофического десятилетнего правления Бориса Ельцина, который буквально втоптал Россию в землю». В том же 1999 году Путин наблюдал, как Америка провела 78-дневную кампанию бомбардировок Сербии. В том же году три бывшие страны Варшавского договора: Чехия, Венгрия и Польша — были приняты в НАТО.

«Тогда справедливо возник вопрос: от кого эти страны должны были быть защищены американским оружием и альянсом НАТО?» — пишет Бьюкенен.

По его мнению, прямой ответ на этот вопрос был дан в 2004 году, когда Словения, Словакия, Литва, Латвия, Эстония, Румыния и Болгария были приняты в НАТО. Затем, в 2008 году, была принята Бухарестская декларация, которая поставила Грузию и Украину, граничащие с Россией, в очередь на членство в НАТО.

В том же году Грузия напала на Южную Осетию, что спровоцировало Россию на ответ. Американский истеблишмент объявил, что это была агрессивная война России, но впоследствии проведённое Евросоюзом расследование обвинило в развязывании войны президента Грузии Михаила Саакашвили.

А потом, пишет Бьюкенен, был Крым. В 2014 году демократически избранный президент Украины Виктор Янукович был свергнут в Киеве и заменён прозападным режимом. Вместо того чтобы потерять Севастополь, историческую военно-морскую базу России в Крыму, Путин присоединил * полуостров к России. И всё это, пишет Патрик Бьюкенен, подводит нас к сегодняшнему дню.

«Что бы мы ни думали о Путине, он — не Сталин. Он не убивал миллионы людей и не создавал архипелаг ГУЛАГ. Он не нерационален, в чём обвиняют его некоторые учёные мужи. Он не хочет с нами войны, которая была бы более чем разрушительной для обеих сторон. Путин — русский патриот, традиционалист, холодный и безжалостный реалист, стремящийся сохранить Россию как великую и уважаемую державу, которой она когда-то была. И он верит, что она может снова стать такой», — пишет Бьюкенен.

Однако этого не может произойти, если расширение НАТО не прекратится или если родственное России государство Украина станет частью военного альянса, который больше всего гордится тем, что выиграл холодную войну против страны, которой Путин служил всю свою жизнь.