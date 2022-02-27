Polityka: Прибалтика опасается «дезертирства» НАТО, если Россия решит проверить его на прочность

Латвия, Литва и Эстония много лет говорили, что они могут стать жертвами нападения России, однако эти опасения казались миру признаками одержимости. Как пишет Polityka, сегодня данный вариант уже не кажется паранойей, и существуют опасения, что Москва рано или поздно постарается проверить сплочённость НАТО.

Латвия, Литва и Эстония приветствуют приток натовских военных, количество которых должно возрасти в целом до 6 тыс. Как пишет Polityka, если бы не членство в НАТО, эти три страны, по всей видимости, уже давно стали бы жертвой российской агрессии, возможно, даже раньше, чем Украина. О своих опасениях, которые казались внешнему миру признаками паранойи или одержимости, они говорили уже много лет, однако к их словам начали прислушиваться после российско-грузинской войны, а также Крыма и Донбасса.

Как отмечает польское издание, сегодня Литву, Латвию и Эстонию, конечно, тревожат события на Украине, однако непосредственную угрозу они видят в развитии ситуации в Белоруссии, где, в том числе у литовской и польской границы, находятся российские военные. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис твердит всюду, где только может, что ситуация изменилась кардинальным образом, поскольку ещё месяц назад те же подразделения находились в сотнях километров от их нынешних позиций.

Ландсбергис считает, что в связи со сложившимися обстоятельствами нужно предпринимать решительные шаги, ежедневно их корректируя. Речь идёт не только о наказании России, но и о новых санкциях, которые смогли бы сдержать Путина от реализации агрессивных намерений.

Самым плохим вариантом для балтийских республик, пишет автор статьи, стала бы белорусская версия аншлюса, поскольку Минск «постепенно отдаёт свой суверенитет России, и скорость этого процесса нарастает». В связи с этим Литва требует ввести ещё более жёсткие санкции в том числе против Минска, а в первую очередь заблокировать экспорт калийных удобрений, торговля которыми позволяет Лукашенко держаться на плаву в финансовом плане.

Другая ключевая задача — дать Путину понять, что регион получит защиту, причём не только благодаря пятой статье Вашингтонского договора, но и реальной технике, а также присутствующим на месте военным. Многие годы в теоретическом ключе рассматривался сценарий, который сейчас приобрёл реальные очертания. Эстонию, Литву и Латвию традиционно называли первой целью возможного российского нападения в Восточной Европе. Предлоги для атаки могли быть самые разные, например, защита присутствующего в каждой из этих стран русского меньшинства.

Страны Балтии граничат с Россией и отделяют от неё Калининградскую область, и в случае нападения, особенно неожиданного, россияне окажутся быстрее любых натовских сил даже самого быстрого реагирования. Столицы трёх государств, по всей видимости, падут раньше, чем им успеют прийти на помощь союзники.

Как заключает издание, большое значение для небольших членов НАТО, в особенности находящихся на первой линии огня, как Литва, Латвия и Эстония, имеет то, что пятая статья не действует автоматически. Её смысл сводится к формуле «один за всех, все за одного», которая используется в случае вооружённого нападения. Тем не менее каждая сторона обязуется оказать такую поддержку, которую сочтёт необходимой. Иными словами, согласно букве договора, они могут уклониться от помощи подвергшемуся нападению члену НАТО.

«Вопрос только в том, соответствует ли такое дезертирство духу документа. В этом контексте появляется предположение, что Россия рано или поздно постарается проверить сплочённость альянса и автоматизм применения пятой статьи Вашингтонского договора. Такая проверка идеально вписывается в новую доктрину Путина», — подводит итог автор статьи.