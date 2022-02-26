TVN24 рассказал, как польские политики думают помочь Украине и не нарваться на месть Путина

Нельзя дать своего согласия на военную операцию России на Украине, ведь это зло, считает бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он уверен, что Россия видит в Польше вражескую страну, поэтому надо понимать, что, оказывая помощь Украине, Варшава сильно рискует. В свою очередь у экс-президента Польши Бронислава Коморовского нет сомнений: Польша должна быть лидером в передаче оружия украинской армии, сообщает TVN24.

У россиян есть деньги, сырьё, а в стране — правление твёрдой руки. Изолирование их от части демократического мира в каждой сфере: политической, экономической, технологической, культурной или спортивной, — исключение из организации и разрыв связей могут быть для них болезненными. Арлета Залевская.

Что эти флаги на лацкане для вас означают?

ГЖЕГОЖ СХЕТИНА, парламентский клуб «Гражданская коалиция», «Гражданская платформа», бывший министр иностранных дел: То, что мы солидарны с украинцами, что мы их не оставим.

Потому что в противном случае...

ГЖЕГОЖ СХЕТИНА: Потому что в противном случае, те, у кого будет такая дилемма, через несколько или через более десяти недель будут думать, не бросить ли Польшу.

Так говорят сегодня люди, которые на протяжении долгих лет в Польше были ответственны за внешнюю политику.

ПАВЕЛ КОВАЛЬ, парламентский клуб «Гражданская коалиция», бывший министр иностранных дел: Сейчас у нас есть ещё шанс помочь украинцам, чтобы эта война не пошла дальше.

БРОНИСЛАВ КОМОРОВСКИЙ, бывший президент: Им надо помогать в их вооружённом сопротивлении. Польша должна быть лидером в передаче оружия украинской армии.

Это бывшие президенты, премьер-министры и министры по дипломатии. Было время, когда они ездили в Москву и говорили с властями в Кремле. Было время, когда в Киеве на «майдане» они поддерживали Украину в её сражении за демократию. Поэтому сегодня именно с ними, смотря в направлении того же самого Киева, мы пробуем ответить на все существенные для нас вопросы.

Что мы должны думать о том, что сейчас там происходит? Что это для нас значит?

ГЖЕГОЖ СХЕТИНА: Это война, никто ещё более 10 дней назад не предвидел такого сценария, настолько сложного, настолько чёрного, настолько жестокого со стороны России.

ЛЕШЕК МИЛЛЕР, евродепутат, бывший премьер-министр: Путин хочет превратить Украину в вассала, разоружить её и взять над ней политический контроль.





БРОНИСЛАВ КОМОРОВСКИЙ: Нам в Польше тоже есть чего опасаться, потому что перспектива возрождения или по крайней мере попытки возрождения российской империи опасны.

РАДОСЛАВ СИКОРСКИЙ, евродепутат от партии «Гражданская платформа», бывший министр иностранных дел: На это нет согласия, это просто-напросто зло, которому нужно оказать сопротивление.

Ни у одного из наших собеседников сегодня нет иллюзий насчёт того, что Путин двинулся на Украину из-за мести за её сближение с демократическим миром. Он совершил это, покидая мир, в котором применяют не оружие, а язык дипломатии.

Это в свою очередь значит, что Польша превращается в прифронтовое государство — это (фронт. — ИноТВ) сегодня за нашей границей.

РАДОСЛАВ СИКОРСКИЙ: Несомненно, он считает нас вражеской страной, и то, что мы считаем элементарной поддержкой украинцам, он может признать вражескими актами и мстить Польше. Надо с этим считаться и быть к этому готовыми.

Как можно это делать?

РАДОСЛАВ СИКОРСКИЙ: Я не в состоянии предвидеть, потому что мы только что убедились в том, что Путин руководствуется иной логикой в отличие от цивилизованной.

Что может привести к тому, что он отступит?

ДАРИУШ РОСАТИ, парламентский клуб «Гражданская коалиция», «Гражданская платформа», бывший министр иностранных дел: Во-первых, нужно сделать так, чтобы это вторжение очень дорого ему обошлось, но это будет долгосрочный результат, потому что у Путина есть такие резервы, что даже при очень сильных санкциях он сможет продержаться год, два или три.

ПАВЕЛ КОВАЛЬ: Главное — это нажать на людей из окружения Путина. Они должны бояться за своё имущество, за своих близких, за своё будущее, за свои дома на Западе Европы.

СЛАВОМИР ДЕМБСКИЙ, директор Польского института международных дел: Чтобы каждый россиянин заметил, что Россия находится под санкциями, надо выкинуть Россию из всех спортивных мероприятий, всех организаций. Никакой Лиги чемпионов.

Украина, и это повторяет сегодня каждый из наших собеседников, должна чувствовать полную поддержку со стороны как ЕС, так и НАТО. Сегодня нет времени на расколы и сомнения. Нужны жёсткие решения, которые будут болезненны для Путина, его окружения и самих россиян. Здесь и сейчас нужна эта реальная поддержка, которая дойдёт до каждого жителя независимой Украины.

ПАВЕЛ КОВАЛЬ: Каждый гражданин Украины должен сейчас получить сигнал, что двери в ЕС и НАТО для него открыты, потому что от этого зависит, как он будет сражаться.

Дата выхода в эфир 24 февраля 2022 года.