Stars and Stripes: в НАТО впервые в истории объявили о развёртывании сил быстрого реагирования

По итогам экстренного саммита в НАТО приняли решение впервые в истории блока развернуть 5 тысяч военнослужащих из сил быстрого реагирования, пишет Stars and Straps. Как подчёркивается в официальном заявлении Североатлантического альянса, на восточные рубежи также перебросят дополнительные подразделения для надёжного сдерживания и защиты территорий стран-союзников.

В пятницу НАТО объявило о приведении в боевую готовность сил быстрого реагирования, созданных восемь лет назад после вмешательства России в дела Украины, сообщает Stars and Straps. Как указывает издание, эти подразделения будут использовать впервые в истории альянса, а принятое решение является победой для блока из 30 стран, потому что принимается единогласно.

Согласно официальному заявлению НАТО по итогам экстренного саммита по украинскому кризису, Североатлантический альянс «активизирует оборонные планы» для подготовки к возможным вариантам развития событий и для защиты территорий союзных стран. Упомянутые планы также означают, что будут задействованы 5 тыс. военнослужащих из сил быстрого реагирования. При этом, как подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пока речь не идёт о мобилизации всего подразделения, состоящего из 40 тыс. солдат.

Принятое решение также означает, что на восточные рубежи блока отправят тысячи дополнительных военнослужащих, отмечает американская газета. В НАТО заявили, что проведут все необходимые развёртывания военных частей для обеспечения «мощного и надёжного сдерживания и защиты на всей территории альянса, сейчас и в будущем».

Как пишет Stars and Straps, силы быстрого реагирования НАТО предназначены для ответа на возникший кризис в течение пяти дней, однако при первых подозрительных признаках способны развёртываться за два дня. В последние недели эти подразделения пребывали в состоянии особо повышенной готовности, пока союзники наблюдали за тем, как Россия наращивает войска вблизи украинской границы.