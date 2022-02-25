Байден: США и союзники не пострадают — санкции разработаны для максимального давления на Россию

Президент США Джо Байден заявил о введении новых «жёстких» санкций против Москвы после начала военной операции в Донбассе, сообщает CNN. В частности, Вашингтон намерен ограничить экспорт в Россию, лишить страну американских и европейских инвестиций, а также принять меры против четырёх российских банков.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Путин выбирает войну, и теперь он и его страна испытают на себе последствия (этого решения. — ИноТВ). Сегодня я даю распоряжение о дополнительных жёстких санкциях и новых ограничениях на то, что может быть экспортировано в Россию. Это дорого обойдётся российской экономике как сразу, так и с течением времени. Мы специально разработали эти санкции, чтобы максимально увеличить долгосрочное воздействие на Россию и уменьшить — на Соединённые Штаты и наших союзников.

Я хочу чётко заявить: Соединённые Штаты делают это не в одиночку. На протяжении нескольких месяцев мы собирали коалицию партнёров, которые составляют больше половины мировой экономики — 27 стран — членов Евросоюза, включая Францию, Германию, Италию, а также Великобританию, Канаду, Японию, Австралию, Новую Зеландию и множество других, — чтобы усилить совместный эффект наших ответных действий.

Этим утром я говорил с лидерами G7, и наши взгляды полностью совпадают. Мы ограничим возможности России вести бизнес в долларах, евро, фунтах и йенах, её возможность быть частью мировой экономики. Мы ограничим её возможность это делать. Мы собираемся не дать возможность финансировать и наращивать российскую армию. Мы собираемся вводить серьёзные (санкции. — ИноТВ) и ограничить её возможность конкурировать в высокотехнологичной экономике XXI века. Мы уже видели результат на российской валюте — рубле, который ранее сегодня упал до исторического минимума. Российский фондовый рынок сегодня упал. Государственная ставка кредитования подскочила выше, чем на 15 процентов.

Сегодня мы вводим санкции против российских банков, которые вместе контролируют около триллиона долларов. Мы отрежем крупнейший российский банк, который один удерживает более трети российских банковских активов, отрежем от американской финансовой системы. Сегодня мы также заблокируем ещё четыре крупных банка. Это означает, что все их активы в Америке окажутся заморожены. Среди них — ВТБ, второй крупнейший банк России, который удерживает активы в 250 миллиардов долларов.

Как и было обещано, мы также расширяем список российской элиты и членов их семей, против которых мы тоже вводим санкции. Как я сказал во вторник, это люди, которые получили личную выгоду от политики Кремля, и они должны разделить страдания. В дальнейшем мы продолжим объявлять о санкциях против коррумпированных миллиардеров.

Во вторник мы запретили правительству России получать деньги от американских или европейских инвесторов. Теперь мы введём такое же ограничение на крупнейшие российские госпредприятия, компании, активы которых превышают 1,4 триллиона долларов. Некоторые из самых мощных результатов наших действий проявятся со временем, когда мы в предстоящие годы ограничим доступ России к финансам и технологиям для стратегических секторов её экономики и большому промышленному потенциалу. Мы предполагаем, что благодаря нашим мерам и мерам наших союзников и партнёров более чем вполовину сократим импорт высокотехнологической продукции. Это станет ударом по способности России продолжать модернизацию вооружённых сил, нанесёт урон аэрокосмической отрасли, в том числе космической программе, и нанесёт ущерб судостроению, снизив экономическую конкурентоспособность. И это станет серьёзным ударом по долгосрочным стратегическим амбициям Путина.

Мы готовимся сделать больше. В дополнение к экономическим санкциям, которые мы вводим, мы также предпринимаем шаги по защите наших союзников по НАТО, особенно на востоке. Завтра НАТО проведёт саммит, который объединит лидеров 30 стран-союзников и близких партнёров, чтобы заявить о большей солидарности и наметить следующие шаги, которые мы примем, чтобы ещё больше укрепить все стороны нашего альянса НАТО.

Материал предоставлен CNN International.