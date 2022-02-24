Fox News: Столтенберг заявил, что у НАТО нет планов по вводу войск на Украину
Во время пресс-конференции в четверг утром Столтенберг заявил, что Североатлантический совет решил активировать свои планы обороны, чтобы иметь возможность направить силы НАТО туда, где они нужны.
«Основная задача НАТО — защищать и оборонять всех союзников. Не должно быть места просчётам или недоразумениям», — сказал Столтенберг.
Генеральный секретарь отметил, что блок развёртывает силы «на суше, на море и в воздухе», в том числе тысячи военных, не менее 120 кораблей и более 100 самолётов, находящихся «в состоянии повышенной готовности для защиты нашего воздушного пространства».
«Мы продолжим делать всё необходимое, чтобы оградить альянс от агрессии, — заявил Столтенберг. — Мир нельзя воспринимать как должное. Авторитарные режимы оспаривают свободу и демократию».
При этом он добавил, что демократия всегда будет одерживать верх над автократией, а свобода всегда будет одерживать верх над угнетением.
Между тем, как отмечает канал, Украина не является членом НАТО, и Столтенберг ясно дал понять, что, хотя эта страна считается «очень ценным партнёром», Североатлантический альянс не будет принимать непосредственное участие в событиях внутри этой страны.
«На территории Украины вообще нет войск НАТО», — сказал генсек альянса. При этом он добавил, что у альянса «нет планов по вводу войск НАТО на Украину».
Столтенберг жёстко выступил против России и не стал преуменьшать серьёзности нынешней ситуации, говорится в статье.
«Цель Кремля — восстановить свою сферу влияния и ниспровергнуть ценности, которыми мы дорожим», — подчеркнул генсек Североатлантического альянса.
«Россия закрыла дверь для политического урегулирования. Мы сожалеем об этом, но, как ни печально, такова реальность», — подчеркнул Столтенберг.
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