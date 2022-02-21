FAZ: Россия и Белоруссия решили продлить совместные учения из-за обострения ситуации на Донбассе

На фоне эскалации конфликта на востоке Украины Белоруссия и Россия продлевают совместные учения, сообщает Frankfurter Allgemeine. По данным минобороны Белоруссии, решение было принято в связи с «нарастанием военной активности у внешних границ» и «обострением ситуации в Донбассе». Ранее в Кремле заявили, что российские войска покинут территорию Белоруссии после завершения учений 20 февраля.

На фоне усугубляющегося кризиса на границах Украины Белоруссия объявила о продлении совместных военных учений с Россией. Как сообщает Telegram-канал минобороны Белоруссии, в связи с «эскалацией» конфликта на востоке Украины президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин приняли решение «продолжить проверку сил реагирования Союзного государства». Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска покинут территорию Белоруссии после завершения учений 20 февраля, пишет Frankfurter Allgemeine.

Минобороны Белоруссии указало на «нарастание военной активности у внешних границ» и «обострение ситуации в Донбассе». По данным американской стороны, для участия в учениях, которые продолжаются с 10 февраля, Россия направила в Белоруссию около 30 тыс солдат.

Масштабное развёртывание российских войск вблизи границы с Украиной и совместные учения России и Белоруссии усиливают опасения из-за «предстоящего нападения России на Украину».

Как отмечает издание, на востоке Украины уже в течение нескольких дней нарастает напряжённость. Украинская армия и «пророссийские сепаратисты» в зоне конфликта обвиняют друг друга в многочисленных нарушениях режима прекращения огня. В субботу главы самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР объявили о «всеобщей мобилизации» и эвакуации женщин, детей и людей пожилого возраста в Россию.

В субботу вечером генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ожидает «всестороннего наступления российской армии на Украину». «Все признаки говорят о том, что Россия планирует полномасштабное нападение на Украину», — отметил Столтенберг. США и НАТО предупреждают о возможности проведения операции «под чужим флагом». По словам Столтенберга, Россия готовится «создать предлог для нападения» на Украину. Среди «тревожных признаков» Столтенберг назвал участившиеся нарушения режима прекращения огня, «ложные утверждения» о вероятном «геноциде» на Донбассе и эвакуацию населения в Россию.

В пятницу Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Он не стал разглашать дату окончания учений. «Примем решение — выведем за сутки. Примем решение — месяц, будут стоять месяц. Столько, сколько надо, будут находиться здесь вооруженные силы», — заявил Лукашенко.

В ответ на опасения Запада из-за возможного вторжения России на Украину, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Призываем задать себе вопрос: какой смысл России на кого-то нападать?». Он допустил, что Запад нагнетает истерию вокруг якобы планирующегося вторжения России на Украину, чтобы спровоцировать Киев на решение проблемы Донбасса силовым путем. Песков в очередной раз раскритиковал военную поддержку Киева Западом, отмечает Frankfurter Allgemeine.