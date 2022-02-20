Independent: Европа на грани войны — Джонсон призвал сплотиться «в поддержке и солидарности» с Украиной

Британский премьер Борис Джонсон предупредил, что у мира есть «последняя минута», чтобы предотвратить вторжение России на Украину, которое обернётся катастрофой для Европы, передаёт The Independent. В ходе Мюнхенской конференции по безопасности Джонсон призвал Россию к диалогу, чтобы не допустить войны.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Европа находится «на грани» возможной войны и оказалась в «очень опасном моменте» на фоне возможного российского вторжения на Украину, сообщает The Independent.

«Это очень опасный момент в нашей истории. Мы стоим на грани того, что может стать войной в Европе. Я полагаю, что, если вторжение произойдёт, это станет абсолютной катастрофой для Европы, катастрофой для Украины и, конечно, катастрофой для России», — отметил Джонсон в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Британский премьер также призвал всех присутствующих на конференции «сплотиться в поддержке и солидарности с Украиной», подчеркнув, что Лондон «поддерживает» Киев, что сейчас «важно, как никогда».

Выступая в субботу в Мюнхене, премьер-министр предупредил, что у мира осталась «последняя минута», чтобы предотвратить конфликт. При этом, по словам Джонсона, возможное вторжение России будет представлять собой «разрушение демократического государства» и за ним последует «долгий и ужасный период возмездия, мести и мятежа». Кроме того, он предупредил, что оно побудит другие страны прибегнуть к военной агрессии.

«В наших коллективных интересах, чтобы Россия в конечном итоге потерпела неудачу и чтобы было видно, что она потерпела неудачу», — приводит издание слова премьера, который объяснил, что опасается того, что «люди сделают вывод, что агрессия вознаграждается».

Комментарии Джонсона прозвучали после того, как Зеленский призвал Запад отказаться от политики «умиротворения» России Владимира Путина. «Оружия у нас нет. Как и безопасности. Но есть право — право требовать перейти от политики умиротворения в обеспечение гарантий безопасности и мира», — заявил Зеленский в Мюнхене.

Как отмечает The Independent, Джонсон и Зеленский выступали на конференции после «очередного драматического дня», когда главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) подписали указы о всеобщей мобилизации. В США предупреждают, что Россия планирует вторжение в страну в течение нескольких дней.

На вопрос, согласен ли он с оценкой США о возможном неизбежном вторжении, Джонсон после выступления в Мюнхене заявил, что, «безусловно, события развиваются». Тем не менее премьер уверен в том, что Москва всё ещё может отказаться от вторжения, призвав избрать «путь диалога, путь разума».