Sky: Джонсон заявил, что разведданные вызывают беспокойство относительно вторжения России на Украину

В Лондоне видят, что Россия открыта для диалога относительно напряжённости вокруг Украины, и приветствуют это, заявил Sky News премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Однако глава британского правительства отметил, что данные разведки по-прежнему вызывают опасения относительно возможного российского вторжения.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия посылает «смешанные сигналы» по Украине, добавив, что разведывательные данные по-прежнему не внушают оптимизма, сообщает Sky News.
По словам Джонсона, разведданные говорят о том, что Россия строит полевые госпитали вблизи границы с Украиной, куда страна также стягивает тактические батальоны, «что можно трактовать исключительно как подготовку к вторжению».
«Поэтому мы видим смешанные сигналы, и поэтому для нас ещё больше причин оставаться жёсткими и едиными, в частности в отношении экономических санкций», — заявил Джонсон Sky News.
Британский премьер добавил, что Западу нужно увидеть «программу по снижению напряжённости», что означает отвод тактических батальонов, прекращение строительства полевых госпиталей и «ощущение того, что все идёт на спад, ощущение того, что угроза миновала и начинаются разговор и переговоры».
После заседания чрезвычайного правительственного комитета COBRA, Джонсон также отметил, что видит возможности для дипломатии и «некоторые позитивные признаки» в переговорах между помощником российского лидера Владимира Путина по внешней политике Юрием Ушаковым с его американским коллегой и заявлениях министра иностранных дел Сергея Лаврова. «Если это так, то давайте это развивать», — призвал Джонсон.
Председатель комитета уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана Жанат Ешмагамбетов опроверг сообщения о существовании в следственном изоляторе Алма-Аты пыточных камер для выбивания показаний из подозреваемых в участии в январских беспорядках.
В России к 2030 году будет полностью обновлена система предупреждения о ракетном нападении, она перейдёт на радиолокационные станции высокой заводской готовности «Воронеж», заявил начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск ВКС России полковник Сергей Сучков.
Россия обновила свои вооружённые силы, и теперь российская армия находится на самом высоком уровне готовности, мобильности и технических возможностей за последние десятилетия. Об этом пишет шведское издание Svenska Dagbladet на основе опроса экспертов.
Глава пресс-службы Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов рассказал, как себя чувствует Камила Валиева после исполнения короткой программы в личных соревнованиях по фигурному катанию на Играх 2022 года в Пекине.
У Евросоюза нет намерений направить наблюдателей на референдум по внесению изменений в Конституцию Белоруссии 27 февраля, заявил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Питер Стано.
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс объяснил, почему Камила Валиева проигнорировала пресс-конференцию после исполнения короткой программы соревнований по фигурному катанию на Играх-2022 в Пекине.
Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс призвал журналистов не спекулировать на ситуации с положительной допинг-пробой Камилы Валиевой до окончания расследования.
Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что результаты соревнований по фигурному катанию с участием Камилы Валиевой будут считаться предварительными на Играх 2022 года в Пекине.
Результаты российской фигуристки Камилы Валиевой и сборной России в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине будут считаться предварительными. Об этом заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.
Минздрав России в ближайшее время выдаст разрешение на проведение клинических исследований препарата от коронавируса на основе антител к нескольким штаммам COVID-19. Об этом заявил академик РАН, глава центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести единую систему учёта и контроля содержания собак в крупных городах России. Копия обращения на имя председателя правительства Михаила Мишустина имеется в распоряжении RT.
Фрегаты Североатлантического альянса пытались вести радиоэлектронную разведку российских кораблей во время учений группировки ВМФ России в Средиземном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Приём витамина С в большой дозировке при коронавирусе не оказывает положительного влияния на скорость выздоровления при коронавирусной инфекции. Об этом в беседе с RT рассказал биофизик, эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Хелснет» Андрей Ломоносов.
В рамках учений «Союзная решимость — 2022» истребители Су-35 Восточного военного округа (ВВО) перехватили условного нарушителя воздушной границы Союзного государства. Об этом сообщили в Минобороны России.
Совет Федерации совместно с Минздравом России рассмотрит возможность включения приёма психиатра в перечень услуг в рамках углублённой диспансеризации для переболевших коронавирусом. Об этом заявила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.
Второй этап тестирования оплаты цифровыми рублями товаров, услуг и государственных платежей начнётся в России осенью 2022 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на слова первого зампредседателя Банка России Ольги Скоробогатовой.