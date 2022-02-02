Sky News: Джонсон в Киеве предостерёг Россию от большой стратегической ошибки

Любое российское вторжение на Украину будет огромной стратегической ошибкой, которая повлечёт за собой серьёзные гуманитарные последствия, предупредили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции в Киеве. По словам Джонсона, Лондон ищет диалога, но уже готовит санкции и другие меры на случай, если Россия вторгнется на Украину, сообщает британский телеканал Sky News.

Россия должна отказаться от военных действий против Украины, предостерегает премьер-министр Великобритании. Как сообщает британский телеканал Sky News, во время пресс-конференции в Киеве Борис Джонсон заявил о том, что подготавливаются «санкции и другие меры» на случай, если Россия вторгнется на территорию Украины.

По уверениям Джонсона, Великобритания «стоит плечом к плечу» с Киевом. Как подчеркнул британский премьер-министр во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, российское вторжение будет «политической и гуманитарной катастрофой», а также «военной катастрофой».

«Время не терпит», — заявил Борис Джонсон, обвинив президента России Владимира Путина в том, что он «так сказать, приставил пистолет к голове Украины» и «запугивает Украину».

Британский премьер добавил, что готовится ряд санкций и других мер, которые вступят в силу, как только «первая российская нога пересечёт украинскую территорию». Выступая перед журналистами, Джонсон подчеркнул: «Жизненно важно, чтобы Россия отступила и выбрала путь дипломатии, и я верю, что это ещё возможно».

Также он добавил, что Великобритания стремится к диалогу, но у неё готовы и санкции. Кроме того, Лондон оказывает военную поддержку Украине и намерен укреплять экономическое сотрудничество с Киевом.

Далее Джонсон заявил, что российские войска на границе Украины представляют собой «явную и настоящую опасность», и обвинил президента России Владимира Путина в попытке перекроить «карту безопасности Европы».

Выступая на совместной пресс-конференции, британский премьер и президент Украины предупредили, что «любое дальнейшее вторжение России на Украину будет масштабной стратегической ошибкой и будет иметь серьёзные гуманитарные последствия».

Как напоминает Sky News, Россия разместила более 100 тыс. военнослужащих у границы с Украиной, но президент Путин отрицает, что планирует нападение. Завтра Борис Джонсон должен провести с лидером Кремля телефонный разговор.

На прошедшей ранее пресс-конференции президент Путин обвинил Запад в игнорировании предложений России по безопасности и сказал, что основные требования Москвы в сфере безопасности не были удовлетворены. Однако он подчеркнул, что хочет избежать негативных сценариев и что необходимо найти способ защитить безопасность каждого.

Между тем, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС придерживается единой позиции и что никто не хочет конфликта с Россией, отмечает британский телеканал Sky News.