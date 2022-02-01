Times: скандал вокруг вечеринок вынудил Джонсона отменить переговоры с Путиным

Британскому премьеру пришлось перенести запланированный телефонный разговор с российским президентом. Вместо этого Борис Джонсон выступил в парламенте, чтобы оправдать себя после публикации доклада о запрещённых вечеринках, которые проходили в его резиденции в разгар пандемии, пишет The Times.

Борису Джонсону пришлось отменить запланированный телефонный разговор с Владимиром Путиным. Вместо этого британский премьер выступил в парламенте, где он был вынужден оправдываться после публикации доклада о вечеринках, которые проходили в его резиденции в разгар пандемии, пишет The Times.

Беседа двух лидеров должна была состояться вчера днём. Но, поскольку выступление Джонсона в палате общин затянулось на несколько часов, на Даунинг-стрит объявили, что в этот раз разговор не состоится, поясняет издание.

«Я скажу президенту Путину то же самое, что я говорил раньше. Я думаю, нам всем действительно необходимо отойти от края пропасти», — сообщил репортёрам глава британского правительства незадолго до сорвавшихся переговоров. Он добавил, что российское вторжение стало бы «абсолютной катастрофой для всего мира», и выразил уверенность, что украинский народ «окажет кровавое и упорное сопротивление».

Представитель премьера назвал перенос времени переговоров стандартной практикой. Более того, по словам чиновника, разговор между Путиным и Джонсоном может состояться даже во время визита последнего в Киев.

Тем временем теневой министр иностранных дел Дэвид Лэмми раскритиковал поведение британского лидера. «В условиях опасного кризиса, который угрожает миру в Европе, была упущена жизненно важная дипломатическая возможность по той простой причине, что Джонсон изо всех сил пытается сохранить свой пост, — сказал он. — Таковы реальные последствия того, что отвлекающийся от дел премьер, непригодный для занимаемой должности, руководит хаотичным правительством».

Из-за отмены звонка министр иностранных дел Соединённого Королевства Лиз Трасс официально не анонсировала закон, позволяющий правительству налагать санкции на компании и отдельных лиц, связанных с Кремлём. «Мы сможем не только наказывать эти организации, но и преследовать тех, кто ими владеет или их контролирует, — сказала она палате общин. — Это будет самый жёсткий санкционный режим против России, который у нас был, и самый радикальный подход с момента выхода из ЕС. Тем, кто находится в Кремле и вокруг него, негде будет спрятаться».

Председатель парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд предположил, что санкции – недостаточная реакция на угрозу, которая, по его словам, не уступает Карибскому кризису. «Меня беспокоит то, что тактические ответы Запада на самом деле играют на руку Путину», — сказал депутат и призвал создать «наступательный союз».

Однако Трасс в очередной раз исключила отправку британских войск для обороны Украины. «На мой взгляд, лучший способ удержать Владимира Путина от вторжения — чётко дать понять, что оно не будет простым и лёгким», — пояснила она.

Финансист, возглавлявший кампанию по принятию акта Магнитского, Билл Браудер назвал заявления Трасс «слишком расплывчатыми». «Пока Путин не увидит, что мы настроены серьёзно, он будет считать, что это не так», — сказал он.