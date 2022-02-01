Times: Джонсон извинился за вечеринки в пандемию и обещал всё исправить

Полиция Лондона получила более трёхсот фотографий с вечеринок на Даунинг-стрит, в том числе с трёх, которые могут быть связаны с Борисом Джонсоном напрямую. Материалы были собраны в отчёте Сью Грей и её следственной команды и вызвали волну критики в адрес премьер-министра. Джонсон уже извинился за допущенные ошибки и обещал всё исправить, пишет британская газета The Times.

По сообщению полиции Лондона, детективы получили более 300 фотографий с вечеринок на Даунинг-стрит, пишет британская газета The Times.

Руководитель полиции Кэтрин Ропер, ведущая расследование, сообщила, что в пятницу полиция получила «пачку предоставленных материалов», в том числе около 500 листов бумаги и более 300 фотографий. Эти материалы были обнаружены Сью Грей и её командой в рамках расследования и теперь лягут в основу полицейского расследования.

Грей сообщила, что Скотленд-Ярд расследует 12 вечеринок и собраний, в том числе три, которые потенциально могут быть связаны с Борисом Джонсоном напрямую: две, на которых он присутствовал, и ещё одна, проведённая в его квартире.

Она обвинила Даунинг-стрит в серьёзных провалах «руководства и суждения» в связи с некоторыми из вечеринок с нарушением режима изоляции, на которых было выпито «чрезмерное количество» алкоголя. Она сказала, что персонал в доме № 10 не соответствовал «высоким стандартам, ожидаемым от всего британского населения».

В Палате общин Джонсон столкнулся с межпартийной критикой: Эндрю Митчелл, бывший министр международного развития, призвал Джонсона уйти. «Я должен сказать ему, что он больше не пользуется моей поддержкой», — заявил Митчелл.

Предшественница Джонсона Тереза Мэй ясно выразила своё недовольство премьер-министром: «Из отчёта Грей следует, что №10 не соблюдал правила, которые они установили для представителей общественности. Значит, либо он не читал правила, либо не понимал их, либо он не думал, что правила применимы к дому №10. Что именно это было?»

Член парламента от консерваторов Аарон Белл сказал, что он проехал сотни миль, чтобы попасть на похороны своей бабушки в мае 2020 года: «Я не смог обнять своих братьев и сестёр, на похоронах было всего десять человек, я не остался... Неужели премьер-министр считает меня дураком?»

Выступив с заявлением в Палате общин, Джонсон принёс извинения и сказал, что он «внесёт изменения в то, как работает Даунинг-стрит и кабинет министров». «Я хочу извиниться, — сказал он членам парламента. — Прошу прощения за то, что мы не всё сделали правильно, и прошу прощения за то, как этот вопрос был решён. Эта пандемия была тяжёлой для всех... и я понимаю гнев, который испытывают люди». Позже Джонсон добавил: «Я понял это и я это исправлю».

Джонсон опубликует обновлённый отчёт Сью Грей, как только завершится расследование Скотленд-Ярда в отношении вечеринок в доме №10, заявили на Даунинг-стрит.

Лидер партии лейбористов Сэр Кир Стармер процитировал слова Маргарет Тэтчер о том, что «первая обязанность правительства — соблюдать закон», и упрекнул премьер-министра в отсутствии «честности, порядочности и морального авторитета». «Какой бы ни была ваша политика, за какую бы партию вы ни голосовали, честность и порядочность имеют значение, — сказал он. — Наша великая демократия зависит от этого. А беречь и взращивать британскую демократию — вот что значит быть патриотом».

В своем докладе Грей ясно дала понять, что указание полиции предоставить минимальное упоминание о собраниях, которые они расследуют, вынудило её предъявить лишь «крайне ограниченный» отчёт. По её словам, «на данный момент невозможно представить содержательный отчёт с изложением и анализом обширной фактической информации», которую ей удалось собрать.

Обвинения, подробно изложенные в докладе Грей, включают встречу в квартире премьер-министра в день, когда бывший советник Джонсона Доминик Каммингс покинул дом №10 в ноябре 2020 года, вечеринку в саду на Даунинг-стрит с участием Джонсона в мае 2020 года и вечеринку в честь 56-го дня рождения премьер-министра в июне 2020 года.

По словам Грей, на некоторых мероприятиях наблюдалось чрезмерное употребление алкоголя, и сотрудники, желавшие выразить беспокойство по поводу поведения, свидетелями которого они стали, не могли этого сделать. Также она призвала внести изменения для решения проблем, не дожидаясь окончания расследования.

Как сказано в отчёте, Грей и её следственная группа опросили более 70 человек, а также проверили сообщения электронной почты, WhatsApp, текстовые сообщения, фотографии и журналы входа и выхода из здания.

По словам Грей, на фоне пандемии, когда правительство просит граждан следовать серьёзным ограничениям, такое поведение Даунинг-стрит «трудно оправдать», пишет The Times.