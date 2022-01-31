WION: оскандалившийся Джонсон теряет поддержку даже среди сторонников тори

На фоне многочисленных скандалов рейтинг британского премьер-министра продолжает своё падение. Более того, согласно последним соцопросам, даже избиратели, регулярно голосующие за Консервативную партию, считают, что Борис Джонсон руководит Соединённым Королевством неудовлетворительно, передаёт WION.

Для британского премьер-министра Бориса Джонсона наступили тяжёлые времена. Он оказался в центре многочисленных кризисов и, по-видимому, впал в немилость даже среди избирателей, голосующих за Консервативную партию.

Согласно недавнему опросу Yougov, 50% сторонников консерваторов, поддержавших Джонсона в 2019 году, считают, что он плохо руководит Соединённым Королевством. При этом 46% по-прежнему считают, что Джонсон хорошо справляется с обязанностью премьера.

Более того, 45% сторонников консерваторов согласны с идеей, что Борис Джонсон должен уйти с поста лидера партии. В августе прошлого года этот показатель составлял 18%. Это подчёркивает, что противоречия, изматывающие администрацию Бориса Джонсона последние несколько месяцев, оставили свой след.

Регулярно фигурируя в шумных заголовках прессы, кабинет Джонсона прилагает максимум усилий, чтобы переключить внимание общественности на послужной список правящей партии, но даже это не приносит хорошего результата. По данным YouGov, деятельность правительства не одобряют не только две трети населения, но и 40% сторонников консерваторов.

По словам исследовательской фирмы, пока тори изо всех сил стараются сохранить доверие Британии, избиратели всё чаще приходят к выводу, что для решения ключевых вопросов лучше подходят лейбористы. Пока рейтинг Бориса Джонсона обваливается, лидер оппозиции Кейр Стармер становится всё более популярным.

В 2019 году 15% сторонников Консервативной партии считали Кейра Стармера успешным лидером оппозиции. Согласно последним данным политической системы отслеживания YouGov, лейбористы и Кейр Стармер теперь сократили отрыв с консерваторами в вопросе о том, кто лучше всего управляет экономикой, всего до шести пунктов. 30% избирателей выбрали тори, а 24% поддержали лейбористов.

Между тем в своём недавнем репортаже The Daily Telegraph раскрыла, что в прошлом году 12 августа, за три дня до падения Кабула, в то время как талибы* постепенно захватывали Афганистан, самый высокопоставленный помощник Бориса Джонсона посещал матч по крикету. Руководитель аппарата премьер-министра Дэн Розенфилд принял пригласительные билеты на матч в будний день на стадионе «Лордс».

По данным The Telegraph, 12 августа британские власти дорабатывали планы по отправке сотен десантников обратно в Афганистан для проведения масштабной эвакуации из аэропорта Кабула. В это же время руководитель аппарата наблюдал за игрой Англии против Индии.

Он посетил не один матч, когда на карту были поставлены тысячи жизней. Девять дней спустя, 21 августа, Розенфельд посетил ещё один матч в «Лордс» на фоне хаотичной эвакуации из Кабула. Обратите внимание: всё это происходило в то время, когда кабульский аэропорт был закрыт, а граждан США призывали не ехать туда на фоне сообщений о том, что люди умирают там из-за давки или изнуряющей температуры.

Дата выхода в эфир 30 января 2022 года.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.