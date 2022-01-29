Times: призовёт отступить от опасной грани конфликта — Джонсон проведёт телефонные переговоры с Путиным на следующей неделе

Британский премьер Борис Джонсон намерен призвать президента России Владимира Путина начать дипломатический диалог по вопросу напряжённости вокруг Украины в ходе телефонных переговоров на следующей неделе, пишет The Times. Кроме того, Джонсон намерен в предстоящие дни отправиться с визитом в Восточную Европу.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе проведёт телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого намерен призвать президента России отступить от опасной грани конфликта, сообщает The Times.

Как отмечает издание, помимо телефонного разговора с российским лидером, Джонсон намерен в ближайшие дни совершить поездку в Восточную Европу, стремясь возглавить дипломатические усилия по предотвращению войны на Украине и подготовить жёсткий ответ в случае вторжения России. Впрочем, пока неизвестно, какую именно страну или страны намерен посетить премьер.

«Премьер-министр решительно настроен активизировать дипломатические усилия и нарастить силы и средства сдерживания, чтобы избежать кровопролития в Европе. Когда он будет говорить с президентом Путиным на следующей неделе, он подчеркнёт необходимость для России отступить и вступить в диалог по дипломатической линии», — отметила пресс-секретарь канцелярии главы британского правительства.

Ожидается, что в понедельник Министерство иностранных дел Великобритании объявит об ужесточении режима санкций, которые коснутся стратегических и финансовых интересов России.

Кроме того, на следующей неделе министр иностранных дел Лиз Трасс отправится с визитом на Украину, а министр обороны Бен Уоллес посетит Венгрию, Словению, Чехию и Хорватию в попытке добиться расширения поддержки жёстких антироссийских санкций и развёртывания оружия в Восточной Европе.

Издание отмечает, что Джонсон рассматривает возможность отправки большего количества британских военнослужащих, кораблей и самолётов в регион. На прошлой неделе премьер обратился к главам министерств обороны и безопасности Великобритании, попросив ведомства рассмотреть дополнительные оборонительные военные варианты в Европе. Предполагается, что в число вариантов, предложенных Министерством обороны, входят укрепление обороны НАТО и отправка военных кораблей в Чёрное море и самолётов для проведения патрулирования с воздуха.

При этом, как напоминает The Times, в Лондоне полагают, что меры противодействия России не должны носить исключительно военный характер. На этой неделе министр обороны Уоллес предупредил, что возможное наступление на Украину будет сопровождаться операциями в так называемой «серой зоне между миром и войной».

«Их операции носят многоаспектный характер… Я ожидал бы, что какое-либо российское наступление будет иметь кибернетический компонент наравне с физическим. Компромат также является частью этого инструментария», — заявил Уоллес.

Среди прочих мер, которые намерен принять Лондон, издание также называет попытку оказать давление на Москву на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке по ситуации вокруг Украины, которое состоится в понедельник.