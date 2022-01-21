Джонсон: вторжение России на Украину грозит «катастрофой» всему миру

Британский премьер Борис Джонсон назвал катастрофой возможное вторжение «любого масштаба» России на Украину не только для самой России, но и для всего мира, передаёт The Independent. Джонсон также вновь указал на полную поддержу Великобританией суверенитета и территориальной целостности Украины.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что любое возможное вторжение России на Украину станет «катастрофой» не только для Москвы, но и для всего мира, сообщает The Independent.
Как отмечает издание, с таким заявлением Джонсон выступил во время визита в диагностический центр в британском Тонтоне, добавив, что Лондон поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
«Если Россия предпримет какое-либо вторжение любого масштаба на Украину, я думаю, это будет катастрофой не только для России — это будет катастрофой для всего мира.
Великобритания полностью поддерживает суверенитет и целостность Украины», — отметил британский лидер.
Как напоминает The Independent, Джонсон прокомментировал ситуацию вокруг Украины, после того как президент США Джо Байден заявил, что он не верит, что Россия хочет полномасштабной войны, предупредив, что страна заплатит «высокую цену» за вторжение в соседнее государство. В подобном случае, отметил Байден, российские банки не смогут проводить операции с долларами.
Тем не менее президент США предположил, что российский лидер Владимир Путин ещё не принял окончательного решения относительно дальнейшего развития ситуации вокруг Украины.
Суд на Шри-Ланке приговорил троих россиян к штрафам в размере около 3 млн рублей за сбор жуков и косточек. Об этом RT рассказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Государственный концерн «Укроборонпром» заявил о росте производства в 2021 году на 24% по сравнению с 2020 годом. Кроме того, в концерн поступили рекордные средства от внешнеэкономической деятельности с 2014 года — более $1,1 млрд.
Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что российское Министерство транспорта предложило оснастить самолёты пластиковыми наручниками и нейлоновыми ремнями для сдерживания дебоширов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась заявлению главы Форин Офис Лиз Трасс о том, что Украина пережила немало вторжений «от монголов до татар». Российский дипломат поинтересовалась, сколько лет, по мнению Трасс, прошло «между двумя вторжениями монголов и татар».
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Государственной думы Николай Валуев высказался относительно решения фанатских движений московского «Спартака» бойкотировать матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) в связи с введением закона о Fan ID.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала «ошеломительным по информативности» доклад Госдепартамента США, в котором говорится о влиянии RT и связях Симоньян с Кремлём, в том числе о её общении с первым замруководителя администрации президента России Алексеем Громовым.
Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал в беседе с RT планы Еврокомиссии провести консультации с Украиной в рамках процесса сертификации проекта трубопровода «Северный поток — 2».
Директор по развитию «Ростелеком-Солар», эксперт направления «Киберграмотность населения» Олег Седов прокомментировал прогноз, согласно которому через несколько лет россияне откажутся от использования пластиковых банковских карт и перейдут на электронные носители.
Правительство Московской области, национальный Центр ГЧП и ВЭБ.РФ подписали соглашение о внедрении в регионе системы IRIIS для оценки проектов в коммунально-энергетической, транспортной и социальной сферах.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле заявил, что мирные отношения между Анкарой и Москвой достигли такого уровня, которого ещё не было в истории, и они продолжают развиваться.
Торг по вопросам, касающимся возможности Украины самой определять своё будущее, невозможен. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Женеве.