«Отвисла челюсть»: CNN о реакции Украины на заявление Байдена о «незначительном вторжении» Москвы

Белый дом пытается сгладить эффект от заявления Байдена о потенциальной реакции США на возможное «незначительное вторжение» России на Украину по сравнению с полномасштабным вторжением, передаёт CNN. Как отмечает канал, в Киеве восприняли подобную риторику как намёк на то, что США откажутся от жёсткого ответа России, если она заберёт у Украины лишь ограниченную территорию.

Срочные новости: Белый дом пытается сгладить эффект от поразительного заявления президента Байдена о том, как Соединённые Штаты ответят в том случае, если Путин вторгнется на Украину.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Россия будет привлечена к ответу, если она вторгнется. Всё зависит от её действий. Одно дело — если речь будет идти о незначительном вторжении и мы будем спорить о том, что предпринять и так далее. Однако если они пойдут на то, на что они реально могут пойти, учитывая ту группировку, которую они собрали на границе, то Россию ждёт катастрофа.

От слов «одно дело — если речь будет идти о незначительном вторжении», разумеется, у многих отвисла челюсть. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки буквально несколько секунд назад выступила с заявлением, подчеркнув, цитата, что «если какая-либо часть российских вооружённых сил пересечёт украинскую границу, то это будет считаться возобновлением вторжения, на которое будет дан стремительный, жёсткий и единый ответ». Очевидно, это сообщение разительно отличается от высказывания президента.

У нас в прямом эфире с Украины Мэтью Чанс. Мэтью, вы в эксклюзивном порядке общались с украинскими чиновниками по теме заявления Байдена. Как они на него отреагировали?

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Я бы сказал, Эрин, что это заявление в восторг их явно не привело, и это ещё мягко сказано. Один из чиновников, с которым я общался, сказал, что высказывание Байдена его шокировало, учитывая, что тот провёл различие между нападением и вторжением и добавил, что если речь будет идти о незначительном вторжении, то США изберут иной подход и введут менее жёсткие санкции, чем в случае крупного нападения. О разграничении таких тонкостей мы раньше не слышали, как и украинские чиновники, если верить их словам.

По их словам, это некая скользящая шкала, отображающая серьёзность санкций в зависимости от действий России. Ранее эта тема обсуждалась в кулуарах, однако Украину, по словам одного местного чиновника, который обсуждал эту тему с другими министрами, больше всего беспокоит то, что такой подход, по сути, означает, что США, возможно, дают Владимиру Путину добро на ограниченный захват территории, чреватый лишь ограниченными санкциями со стороны Вашингтона.

Как сказал этот чиновник, Байден дал Путину зелёный свет на вторжение на Украину, если российский лидер того пожелает. Как мне кажется, Байден затронул здесь очень больное место: речь идёт о том, что американские и российские чиновники собираются за закрытыми дверьми, обсуждают будущее Украины, а украинских чиновников там нет, и при таком раскладе стороны могут заключить какую-то закулисную сделку. Американские чиновники утверждают, что ничего такого не происходит, но для Украины это предмет болезненной тревоги.

Мэтью, вы упомянули о зелёном свете Байдена. Но он также предсказал, что, как он сказал, «Путин войдёт на Украину». Он, цитата, сказал, что «должен что-то предпринять». Возможно, он имел здесь ввиду очевидный момент — а именно 100 или, как Вы сообщали, 140 – 150 тысяч солдат, находящихся или выдвигающихся на границу. Но считает ли Украина, что Путин точно вторгнется?

МЭТЬЮ ЧАНС: Здесь в этом плане настроения царят противоречивые: с одной стороны, вчера военная разведка провела брифинг, в котором сообщила, что 127 тысяч российских солдат собрались на границе, а Киев попал в радиус действия российских ракетных комплексов «Искандер», которые, очевидно, могут нанести огромный ущерб. Однако президент Зеленский пытается сгладить эту угрозу и призывает всех успокоиться, утверждая, что он не верит в грядущее вторжение. Эрин?

Мэтью, большое вам спасибо. Он денно и нощно следит за обстановкой из Киева.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 20 января 2022 года.