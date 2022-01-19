Вести: Блинкен заверил Киев в поддержке со стороны США и предупредил Москву о «серьёзных последствиях»
Государственный секретарь США Энтони Блинкен провёл встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Как пишут «Вести», по словам Блинкена, его визит на Украину связан с просьбой президента Джо Байдена подтвердить украинцам поддержку, предоставляемую США.
«Мы чётко высказали преференцию тому, чтобы найти дипломатическое решение конфликта и с тем, чтобы обеспечить деэскалацию ситуации. Мы делаем всё, что мы можем сделать в этом отношении. Кроме того, мы сказали Москве чётко, что если они выберут агрессию против Украины, то агрессия будет иметь серьёзные последствия, которые последуют не только со стороны США, но и от Европы и других стран мира», — заявил Энтони Блинкен.
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