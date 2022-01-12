Корреспондент: Украина и США обсудили план сдерживания «российской агрессии»

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба провёл телефонный разговор с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Как пишет «Корреспондент», стороны обсудили «дальнейшее воплощение комплексного пакета сдерживания России от дальнейшей агрессии», в частности жёсткие экономические санкции против Москвы и практическое укрепление обороноспособности ВСУ.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провёл телефонный разговор с государственным секретарём США Энтони Блинкеном. Как передаёт «Корреспондент», об этом сообщает МИД Украины.
Энтони Блинкен рассказал Дмитрию Кулебе о встрече российской и американской делегаций в Женеве 10 января. Отмечается, что руководители внешнеполитических ведомств согласовали дальнейшие шаги Украины и США, учитывая следующие дипломатические контакты с Россией в формате Совета Россия — НАТО и постоянного совета ОБСЕ.
Кроме того, Кулеба и Блинкен обсудили «дальнейшее воплощение комплексного пакета сдерживания России от дальнейшей агрессии», в частности жёсткие экономические санкции против Москвы и практическое укрепление обороноспособности ВСУ.
Госсекретарь США подтвердил непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Стороны отметили взаимную приверженность дипломатическому принципу «никаких договорённостей по Украине без Украины».
«Благодаря активной дипломатической работе, Украина имеет мощную международную поддержку. Среди наших партнёров растёт понимание, что евро-атлантический простор будет в безопасности только тогда, когда Украина будет в безопасности. Мы вместе активно воплощаем эту формулу безопасности. Переговоры в Женеве доказали, что наша сила заключается в единстве и согласованности позиций на фоне российских ультиматумов», — заявил Дмитрий Кулеба.
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT заявление официального представителя Госдепа Неда Прайса о том, что в США ожидают, что Россия предоставит разъяснения по поводу своих учений у границ Украины.
Президент России Владимир Путин, комментируя возможный всплеск случаев омикрон-штамма, отметил необходимость подготовки больничной сети и промышленности, а также наращивания тестирования и вакцинирования.
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш рассказала в беседе с RT, какое наказание грозит злоумышленникам за ложные сведения о минировании различных объектов, в том числе школ.
Самолёт, следующий рейсом из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, вырабатывает топливо на аэропортом Кольцово. Об этом URA.RU рассказал один из пассажиров. По его словам, после взлёта не закрылись стойки шасси.
Один из крупнейших российских ретейлеров «Магнит» планирует установить добровольное ограничение наценки на определённый перечень социально значимых товаров в 2022 году и будет использовать для них специальные ценники.
Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове и директор организации по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявили, что омикрон-штаммом коронавируса представляет особую опасность для пожилых людей, невакцинированных и тех, кто имеет сопутствующие заболевания.
Следователи возбудили уголовное дело о приготовлении к насильственному захвату власти в отношении пятерых членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT сообщение Федеральной антимонопольной службы России о том, что крупнейшие российские ретейлеры ограничат наценки на социально значимые продукты.
Сбежавший в Белоруссию польский военнослужащий Эмиль Чечко сообщил Следственному комитету Белоруссии об убийстве на польско-белорусской границе более 240 человек, среди которых были беженцы и волонтёры.
Депутат Госдумы, первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Михаил Щапов в беседе с RT прокомментировал предложение парламентария Евгения Фёдорова освободить от уплаты налога на доход от сделки по продаже унаследованной недвижимости.