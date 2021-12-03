Обозреватель: Кулеба признал, что двери в НАТО для Украины пока закрыты
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что двери Североатлантического альянса для Киева пока остаются закрытыми. Как пишет «Обозреватель», глава украинского внешнеполитического ведомства добавил, что решение о присоединении зависит от позиции столиц трёх стран-членов, до сих пор воспринимающих её как «дополнение к России».
«По моим подсчётам, Украина присоединится к альянсу, когда три столицы стран — участниц НАТО изменят свой взгляд на отношения с нами, наконец-то начав воспринимать как независимое и самостоятельное государство, а не как дополнение к России», — уточнил министр.
Ссылки по теме
-
«Это нанесёт непоправимый удар по нашим отношениям»: в Киеве отреагировали на слова Лукашенко о Крыме
-
Кулеба: у Запада сейчас нет альтернативы для «нормандии»
-
Кулеба: вступлению Украины в НАТО препятствует российский фактор
-
Корреспондент: Кулеба рассказал, благодаря кому до сих пор не запустили «Северный поток — 2»