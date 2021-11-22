Корреспондент: Кулеба рассказал, благодаря кому до сих пор не запустили «Северный поток — 2»

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что тот факт, что российский газопровод «Северный поток — 2» до сих пор не запущен, является результатом общих усилий Украины и её партнёров. Как сообщает «Корреспондент», Кулеба также подчеркнул, что для Москвы «Северный поток — 2» является не экономическим, а политическим проектом.

Тот факт, что российский газопровод «Северный поток — 2» до сих пор не запущен, является результатом общих усилий Украины и её партнёров. Как передаёт «Корреспондент», об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Северный поток — 2» давно должен быть запущен и заработать, но то, что он до сих пор не работает и мы с ним боремся, это результат наших общих усилий. Мы вместе с партнёрами существенно затормозили реализацию этого проекта и выиграли много времени для лучших условий по противостоянию с Россией», — отметил министр.

При этом он обвинил Кремль в ведении гибридной войны по таким фронтам, как миграционный кризис, военная эскалация у границы Украины, повышение уровня пропаганды России в Евросоюзе и парализация нормандского формата и минского процесса.

Целью таких действий России, по словам Кулебы, является увеличение давления на ЕС для уступок по газопроводу.

«Мы видим усилия юристов и лоббистов России, которые пытаются найти щели в европейском законодательстве и создать какие-то особые условия для «Северного потока — 2». Но мы настаиваем, что исключений быть не должно», — сказал глава МИД Украины и подчеркнул, что для Москвы «Северный поток — 2» является не экономическим, а политическим проектом.