Корреспондент: Кулеба рассказал, благодаря кому до сих пор не запустили «Северный поток — 2»
Тот факт, что российский газопровод «Северный поток — 2» до сих пор не запущен, является результатом общих усилий Украины и её партнёров. Как передаёт «Корреспондент», об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Северный поток — 2» давно должен быть запущен и заработать, но то, что он до сих пор не работает и мы с ним боремся, это результат наших общих усилий. Мы вместе с партнёрами существенно затормозили реализацию этого проекта и выиграли много времени для лучших условий по противостоянию с Россией», — отметил министр.
Ссылки по теме
-
DT: британцы с опаской смотрят на европейцев, которые оказались «во власти» Путина из-за газа
-
Не быть пособницей Кремля — редакция Times призвала Германию отказаться от «Северного потока — 2»
-
Обозреватель Bloomberg: у Путина в приоритете газ, а не война
-
Axios: в сенате США предложили ввести против России новые санкции в случае её «вторжения на Украину»