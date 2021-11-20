Не быть пособницей Кремля — редакция Times призвала Германию отказаться от «Северного потока — 2»
С учётом неустойчивости энергетического рынка любую инициативу по наращиванию поставок газа в Западную Европу в обычных обстоятельствах следует приветствовать, однако, пишет The Times, доводы против «Северного потока — 2» сегодня кажутся неопровержимыми. Как отмечают журналисты издания в редакционной статье, данный трубопровод удвоит экспортные газовые мощности России в ущерб украинской стабильности, поэтому Германии следовало бы пересмотреть «свою роль пособницы Кремля, усиливающего собственное влияние в момент, когда мир как никогда прежде нуждается в международной солидарности перед лицом путинской враждебности».
По мнению коллектива британского издания, Москва видит в новом трубопроводе инструмент, с помощью которого можно ослабить Украину, поэтому «Северный поток — 2» и стал яблоком раздора между Берлином и США, Британией и Францией, которые настроены решительно против газопровода. Однако Берлин, по мнению авторов статьи, не признаёт серьёзность угрозы для Киева.
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