Моравецкий дал немцам совет: хотите мира — остановите сертификацию «Северного потока—2»

Если Берлин хочет действовать во имя мира, то ему необходимо прекратить процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2», уверен Матеуш Моравецкий. Польский премьер полагает, что только так Европа сможет покончить со «спонсорством» модернизации российской армии. Более того, он предупреждает, что если Европа вскоре не разрешит ситуацию на польско-белорусской границе, то последующие кризисы будут неизбежны, сообщает Biznes Alert.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия не должна и далее проводить процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2». Поступив таким образом, по мнению главы польского правительства, Берлин бы доказал, что он действует во имя мира, пишет журналист Енджей Стахура на портале Biznes Alert.
Он напомианет, что 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) сообщило о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода. Возобновление процедуры сертификации будет возможно только после реорганизации правовой формы Nord Stream 2 AG. Так, оператор должен создать в Германии дочернюю компанию для немецкой части трубопровода.
В интервью немецкому изданию Bild премьер Польши прямо сказал, что газопровод «Северный поток — 2» надо лишить будущего. «Мы должны действовать сообща во имя мира и, следовательно, не предоставлять Владимиру Путину дополнительных денег на модернизацию армии путём закупки энергии. «Северный поток — 2» надо остановить», — добавил он. В беседе Матеуш Моравецкий обратил внимание на то, что Европе придётся вскоре иметь дело с новым миграционным кризисом, в случае если она не разрешит ситуацию на польско-белорусской границе. «Несмотря на то что ситуация стабильная, она становится всё более опасной», — предупредил он.
Тем временем ЕС не прекращает призывать завершить миграционный кризис, при этом Россия, которая отказывается вмешиваться, уже предложила себя в роли посредника. Одновременно Москва также продолжает оказывать свою поддержку Лукашенко и проводит военные учения недалеко от границы с Белоруссией, отмечает Енджей Стахура на портале Biznes Alert.
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