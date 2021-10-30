Ващиковский: западные политики видят Москву через призму иллюзий и мифов

Западноевропейским политикам давно пора осудить деятельность России более здраво, ведь они привыкли жить мифами и иллюзиями об этой стране, заявил евродепутат Витольд Ващиковский. Бывший министр иностранных дел Польши подчеркнул важность присутствия учебных миссий ЕС в странах Восточного партнёрства — тогда отбить у России желание проводить разрушительные военные действия будет куда проще.

На заседании подкомитета по безопасности и обороне в Европарламенте (SEDE) состоялось общее слушание, посвящённое теме влияния оборонной доктрины России на страны Восточного партнёрства: Украину, Белоруссию, Грузию, Молдавию, Армению, Азербайджан. Встреча преследовала цель обмена мнениями и информацией в контексте отчёта евродепутата Витольда Ващиковского о миссии ЕС в этих странах, который на настоящий момент находится в стадии разработки, сообщает Polskie Radio.

Бывший министр иностранных дел Польши прокомментировал ряд выступлений и отметил, что в них утвердилась идея касательно организации учебных миссий на Украине, которые некоторое время назад постулировали депутаты Европарламента от Альянса европейских консерваторов и реформистов (АЕКР). «Занятным оказалось мнение о том, что Россия может передумать, если мы поднимем цену агрессии в отношении этой страны. Это полностью соответствует линии, которую мы уже долгие годы продвигаем в Европейском парламенте», — добавил он.

Витольд Ващиковский подчеркнул важность присутствия учебных миссий также в таких странах, как Украина, Грузия или Молдавия. «Это может отбить у России желание отказаться от разрушительных военных действий», — добавил он.

«Деятельность России должна быть осуждена общественным мнением и политиками, в том числе политиками из Западной Европы, которые живут мифами и иллюзиями об этой стране», — призвал бывший глава польского МИД. Он отметил, что россияне строят газопровод «Северный поток — 2» и делают инвестиции в учебные центры и центры командования. «Я даже не буду напоминать об определённых кораблях, которые Франция должна была построить для России», — резюмировал он.