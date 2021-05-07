«К сожалению, с Россией ищут общий язык»: Ващиковский посетовал на то, что Европа не пытается надавить на Москву

Путин выиграл эту партию, он показал, что может делать то, что хочет. Политика умиротворения России со стороны ЕС вылилась в предложение Джо Байдена провести саммит Россия—США времён холодной войны, говорит евродепутат от Польши Витольд Ващиковский. В беседе с Telewizja Republika он упрекает главного игрока ЕС — Берлин — в пассивности и нежелании сдерживать Москву, потому что сама Польша с её союзниками по Трёхморью не в силах сделать этого.

Бывший министр иностранных дел Польши, а ныне евродепутат от партии «Право и справедливость» Витольд Ващиковский призывает не доискиваться антироссийского блока в состоявшихся недавно встречах на международном уровне президента и премьер-министра Польши. Он считает это «неуместным». «Мы хотим интегрировать эти страны, чтобы эта часть ЕС развивалась всё лучше, чтобы она не была периферией. Отсюда и следует наша концепция Трёхморья. «Мы также хотим развивать сообщение на линии Север—Юг», — отмечает бывший министр в беседе с Telewizja Republika. «Россияне ошибаются, думая, что мы создаем блок. Он был бы слишком слаб для того, чтобы остановить Россию», — разъясняет он.

«В рамках НАТО действует Бухарестская девятка. Будучи министром иностранных дел, я пытался создать блок Польша—Румыния—Турция, чтобы обратить больше внимания на проблемы этого региона. К сожалению, политика нахождения общего языка с Россией преобладает, часто это происходит в обход нас», — сетует он.

В интервью Telewizja Republika он рассказал, что по этому поводу он разговаривал с Жозепом Боррелем, который считает что радикальных мер принимать не стоит, потому что это непременно ведёт к эскалации. «Я заметил, что это политика умиротворения. В ЕС нет дефицита инструментов воздействия на Россию, есть дефицит желания», — констатирует он.

Ващиковский объясняет, что Боррель, который не особо стремиться к действиям, и так ничего не может сделать в этом плане, ведь в отношении России серьёзные действия должны предпринять крупные страны, такие как Германия, но пока что они не склонны к этому. «Урсула фон дер Ляйен отказалась приехать в Киев, Меркель не приняла Зеленского. Джо Байден предложил провести саммит Россия—США, то есть решение периода холодной войны. Путин выиграл эту партию. Он показал, что может делать то, что хочет», — подчёркивает евродепутат.

Ващиковский также упрекнул США в том, что они не предпринимают никаких действий, а лишь прибегают к риторике. «Мы и далее ожидаем от них таких действий, как например остановка строительства «Северного потока — 2»», — резюмирует он.