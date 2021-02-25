Экс-глава МИД Польши: Россия уже 25 лет напоминает миру о своих имперских амбициях

Россия на протяжении долгих лет пытается шантажировать мир, поэтому Польша по-прежнему видит её в качестве имперской, агрессивной и дестабилизирующей международную ситуацию державы, пишет бывший глава МИД Польши, депутат Европарламента Витольд Ващиковский. В статье для wPolityce.pl он призывает ЕС осознать, что долгосрочные мирные решения для Европы более выгодны, нежели скоротечные сделки с Россией, и выражает опасение касательно возможной перезагрузки на линии Вашингтон — Москва.

«Запад и впредь делает вид, что угрозы со стороны России не существует. Он будет убеждать в этом США», — пишет в издании wPolityce.pl бывший глава МИД Польши, депутат Европарламента Витольд Ващиковский.

В связи с приходом к власти Джо Байдена он обращает внимание на ожидания леволиберального Запада Европы. «Среди леволиберальной элиты Европы царит убеждённость в том, что новая администрация Байдена оправдает эти ожидания. Действительно, первые указы президента США идут в этом направлении в нескольких областях. Однако европейцы могут быть разочарованы, ведь по многим вопросам Байден может продолжить политику Трампа», — пишет он.

В статье Ващиковский затрагивает тему польских опасений. «В этой части Европы по-прежнему имеют место традиционные военные угрозы. Здесь стратегическая пауза и мирные дивиденды после окончания холодной войны давно забыты. Вот уже 25 лет как Россия напоминает о своих имперских амбициях. На Кавказе, в Грузии, на Украине и в Белоруссии. Россия также не отказывается от вмешательства в политическую и экономическую сферы более отдалённых государств», — утверждает Ващиковский.

По его мнению, Россия пытается шантажировать мир. «Россия на протяжении долгих лет прибегала к стратегии энергетического шантажа. В этой части Европы мы меньше боимся последствий сжигания угля. Нас больше беспокоят последствия использования Москвой ракет «Искандер» или «зелёных человечков», — разъясняет экс-глава МИД Польши.

Затем он перечисляет надежды и опасения, связанные с новой администрацией США. В качестве одной из них он называет отношение Байдена к России. Имеет место также непосредственное отношение новой американской администрации к России, которая в центральной части Европы воспринимается как имперская, агрессивная и дестабилизирующая международную ситуацию держава. «Мы с беспокойством прислушиваемся к американским дебатам о возможном изменении политики сдерживания и санкций за агрессивные действия в отношении России. Есть опасения насчёт того, не возникнет ли у нового президента соблазн перезагрузить отношения с Россией», — поясняет политик.

При этом он утверждает, что мир не бессилен и обладает необходимыми инструментами влияния на Кремль. «США и ЕС не беспомощны перед угрозой российского империализма. Имеется достаточно санкций и действий, которые остановили бы Россию и обеспечили безопасность всей Европы. Необходимой является воля. Необходимо убеждение в том, что долгосрочные мирные решения для Европы более выгодны, нежели скоротечные сделки с Россией», — резюмирует в издании wPolityce.pl бывший глава МИД Польши, депутат Европарламента Витольд Ващиковский.