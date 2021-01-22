Экс-глава МИД Польши: лично я не буду скучать по Меркель и её жёсткой политике

Несмотря на то что новый глава немецкой правящей партии ХДС Армин Пашет прославился клеймом Putinversteher — человек, который понимает Путина, бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский не будет скучать по Матушке Меркель. Об этом он заявил в интервью Onet, упрекнув канцлера Германии в притворстве — несмотря на милую улыбку, она жёстко придерживается курса на тесные контакты с Россией в интересах Германии — и в ущерб польским интересам.

Вы считаете, что Ангела Меркель — это пророссийский политик? Да или нет?

ВИТОЛЬД ВАЩИКОВСКИЙ, евродепутат, бывший министр иностранных дел Польши: Она точно не является пропольским политиком, и я считаю, что она реализует немецкие интересы, цель которых состоит в том, чтобы иметь как можно более тесные контакты с Россией. Им кажется, они живут в таком мифе …

На этот более сложный вопрос ещё будет отведено время. Скоро Ангелу Меркель… а впрочем, уже сейчас замещает на посту главы партии ХДС Армин Лашет. В прошлом он считал, что критика России за вторжение в Крым основывается на антипутинском популизме, он выступал в защиту Башара Асада — агента Владимира Путина, он обвинял Америку в поддержке ИГ* и старался, простите, я попробую сказать по-немецки, хоть я понимаю, что в партии ПИС это не особо приветствуется. Putinversteher — тот человек, который понимает Путина, — станет главой этой партии. Следовательно, может, мы ещё заскучаем по Mutti (матушке. — ИноТВ), простите ещё раз за немецкий, Mutti Меркель?

ВИТОЛЬД ВАЩИКОВСКИЙ: Я, кажется, уже писал для Onet или Rzeczpospolita, что я не буду скучать по Ангеле Меркель, потому что у меня была возможность вступить с ней в непосредственный контакт. Я сопровождал премьер-министра Польши Беату Шидло на разных встречах и знаю, что это человек, который хотя и мило улыбается, но жёстко делает своё дело, преследуя немецкие интересы.

Я хочу спросить про Лашета. Вы не опасаетесь политика с такими взглядами?

ВИТОЛЬД ВАЩИКОВСКИЙ: Да-да. Я считаю, что из этой тройки, которая соперничала друг с другом, самым лучшим кандидатом, с точки зрения Польши, стал бы нынешний председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген, взгляды которого очень схожи с нашими, например, в плане безопасности Европы, в плане России. К сожалению, он не победил в этом конкурсном отборе на пост главы ХДС. Жаль.

Дата выхода в эфир 20 января 2021 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.