Депутат Европарламента: Я спокоен за Польшу при Байдене

Даже после ухода дружественно настроенного к Варшаве президента Трампа польско-американским отношениям ничто не угрожает, уверен депутат Европарламента, бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский. В интервью Polskie Radio он напомнил, что обе стороны связывают 30 лет плодотворного сотрудничества, а небольшие разногласия не в счёт.

20 января состоится инаугурация нового президента США Джо Байдена. В ходе президентских выборов кандидат от демократов победил Дональда Трампа. Его партия, известная своими либеральными взглядами, также получила большинство в сенате США. Витольд Ващиковский, депутат Европарламента и бывший глава Министерства иностранных дел, уверен, что польско-американским отношениям при новом президенте ничего серьёзного не грозит, однако самую большую неопределённость он видит в идеологии, которая может сильно сказаться на новом политическом курсе.

«Вопрос состоит в том, насколько голос представителей крайне левых, если не неомарксистских идеологий, будет иметь вес в новой администрации. Вызывает беспокойство также то, что некоторые должности занимают люди не в соответствии с критериями их компетентности, а именно по их идеологическим взглядам», — рассказал Polskie Radio евродепутат.

Он пояснил, что предыдущий опыт работы с кабинетом Барака Обамы показывает возможность сотрудничества, несмотря на определённые разногласия. «Даже настолько идеологическая администрация Барака Обамы смогла вынести урок и вернуться к реализации своих интересов. Я рассчитываю на то, что так будет и сейчас», — отметил бывший министр.

В целом Витольд Ващиковский с оптимизмом смотрит на польско-американские отношения и приводит исторический опыт. «Я только напомню, что республиканец Буш-старший вывел нас из коммунизма и поддержал в вопросе реструктуризации долгов, демократ Клинтон вводил нас в НАТО, республиканец Буш-младший строил вместе с нами систему ПРО, и мы вместе сражались в войне против террористов. В свою очередь демократ Обама после первых лет очарования Россией осмыслил положение дел после событий на Украине и инициировал саммит НАТО, на котором было принято решение о размещении здесь войск. Политика Трампа нам известна», — убеждён депутат.

«Следовательно, мы имеем за спиной 30 лет хорошего сотрудничества с американцами, и, основываясь не только на новых именах, но и на этом опыте, я могу быть спокоен. Я считаю, что польско-американским отношениям мало что угрожает», — добавил он.

При этом он напомнил, что во времена правления Обамы США много раз были недовольны тем, что происходило в Польше. «Я сам несколько раз беседовал с ними на эту тему, в итоге я смог всё спокойно объяснить американцам. Ничего страшного не случилось, и волос не упал ни у кого с головы. Верх взяли интересы, которые нас связывают», — пояснил Ващиковский.

Евродепутат уверен, что именно бизнес будет главным фактором в международных отношениях. «Хочу обратить внимание на то, что мы заключали сделки не с каким-либо хозяином Белого дома, а с американским государством и его корпорациями. Они не меняются и далее будут заботиться о них», — резюмировал в беседе с Polskie Radio депутат Европарламента и бывший глава Министерства иностранных дел Витольд Ващиковский.