Экс-президент Польши: Байден выгодно отличается от других политиков, которые даже не знают, где находится Варшава

Бывший президент Польши Бронислав Коморовский уверен, что на фоне не только Дональда Трампа, но и американских политиков в целом, Джо Байден может похвастаться хорошими общими знаниями о Польше. В беседе с Polsat экс-президент выразил уверенность в том, что Байден не только знает многое о Польше и знает её географическое положение, но и вдобавок симпатизирует ей.

«В отличие от Трампа, который, скорее всего, зазубривал текст речи и мало что знал о Польше, Байден — опытный политик. Он знал ровно столько же, сколько ему рассказали перед визитом. У Байдена есть собственная база общих знаний, что на общем фоне положительно отличает его от американских политиков, которые часто не знают даже, где находится Варшава, и в целом мало что знают о Польше», — рассказал в беседе с телеканалом Polsat экс-президент Польши Бронислав Коморовский.

Более того, бывший глава польского государства заявил, что избранный президент США не только владеет информацией о Польше, но и в прошлом благосклонно относился к ней. «Байден знает многое о Польше и симпатизирует ей», — отметил он.

В свою очередь бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер полагает, что новый лидер США будет стремиться к консенсусу. «Я думаю, что он будет таким же президентом, как и сенатором — то есть тем американским политиком, который не говорит «враг», а говорит «противник». Скорее всего, он попытается объединять, а не разделять», — объяснил он.

Бывший вице-премьер польского правительства и министр экономики республики Вальдемар Павляк, однако, не строит иллюзий и полагает, что США при Байдене отодвинут Польшу на второй план. «Что касается Польши, то, несмотря на многие надежды моих коллег, у меня складывается впечатление, что для президентов США Польша станет весьма отдалённой темой. Если в Польше ситуация не будет напряжённой и она не будет находиться под угрозой, то она точно не будет стоять на первом плане на повестке дня президента США», — отметил он.

По словам другого бывшего премьер-министра Польши Яна Кшиштофа Белецкого, польским властям следует как можно быстрее заявить о желании сотрудничества с новым президентом США. «Мы должны сродни профессиональным политикам западного мира сказать, что мы счастливы, что мы будем сотрудничать, и мы открыты для того, чтобы вместе строить будущее мира, несмотря на большие вызовы, которые поджидают нас. Это ведь настолько просто, настолько банально, что я не могу понять, почему никто с польской стороны не может произнести несколько вежливых, хорошо выстроенных предложений», — не без доли разочарования подытожил Белецкий.