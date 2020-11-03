Советник Трампа: не верьте Байдену — он не призовёт Россию к ответу, а перезагрузит с ней отношения

Советник Трампа Кори Левандовски не верит в то, что Джо Байден победит на выборах, но если его всё-таки вдруг изберут, то он обязательно вернётся к идее перезагрузки отношений с Россией. В беседе с Польским агентством печати он предупреждает, что при таком раскладе Байден, который на протяжении 47 лет ничего толкового не сделал для США, уж точно поставит крест на идее America First.

«Он никогда не говорил этого в моём присутствии. Я разговаривал с ним много раз, и я никогда не слышал, чтобы он заявил что-то такое… Однако я не могу спекулировать на счёт того, будет ли это возможным во время его второго президентского срока», — так на беспокойство поляков, вызванное сообщениями СМИ о намерении Трампа вывести США из НАТО, отреагировал ведущий советник президента США Дональда Трампа во время его предвыборной кампании Кори Левандовски.

При этом в интервью Польскому агентству печати американский политик выразил уверенность в том, что в случае победы в президентских выборах Дональд Трамп окажет прежнее давление в отношении газопровода «Северный поток—2». «Это на сто процентов», — подчеркнул он.

Замечание о том, что похожие заявления звучат также со стороны кандидата от демократов Джо Байдена, Левандовски парировал: «У Джо Байдена было целых 47 лет, чтобы призвать Россию к ответственности. У него в распоряжении были долгие годы на то, чтобы заставить Германию внести приличную сумму на оборону. Он ведь был вице-президентом США, и он ничего не сделал. Именно это вынуждает нас полагать, что в случае его избрания он не сделает ничего сверх того, что он совершил в течение пяти десятилетий в Вашингтоне. То есть ровным счётом ничего». Он призывает не верить лозунгам предвыборной кампании Байдена, потому что его опыт показывает, что он палец о палец не ударил, чтобы сделать что-то для американцев.

Левандовски не находит ни капли правды в словах прессы о том, что отношения Трампа с президентом России Владимиром Путиным можно рассматривать как тёплые. «Он был самым жёстким президентом США по отношению к России в современной истории», — отрезал он.

Левандовски предупредил, что любой, кто попытается вмешаться в избирательный процесс, будет привлечён к ответственности. По его мнению, Трамп хочет, чтобы у США со всеми были хорошие отношения, но эти отношения должны быть выгодны в первую очередь американцам. «Уж слишком долго американская внешняя политика была посвящена интересам других стран. Сегодняшний подход — это America First, но это вовсе не значит, что Америка должна быть в одиночестве», — объяснил он.

Политик уверен, что в случае победы Байдена на выборах его администрация захочет вернуться к перезагрузке с Россией образца 2009 года. «Будет точно такая же ситуация, ничего не изменится. Я не верю в то, что он победит, но если бы его всё-таки вдруг избрали, он бы вернулся к политике Обамы — Байдена, а это уж точно не America First», — резюмирует в беседе с Польским агентством печати ведущий советник президента США Дональда Трампа во время его предвыборной кампании Кори Левандовски.