Hill: напряжённый финал предвыборный гонки в США изрядно нервирует демократов

Неопределённость, которая сопровождает текущие президентские выборы в США, вызывает опасения у сторонников Джо Байдена. По их мнению, кандидат от Демократической партии делает недостаточно, чтобы заручиться поддержкой в колеблющихся штатах, а действующий глава Белого дома и поддерживающая его Республиканская партия способны попытаться сфальсифицировать голосование в свою пользу, в том числе с помощью прямого давления на избирателей, передаёт The Hill.

Последние дни предвыборной кампании держат американских демократов в напряжении. Но, по их словам, они верят, что Джо Байден делает достаточно, чтобы одолеть Дональда Трампа и занять Белый дом, пишет The Hill.

«Мы все офигеть как нервничаем, — признался изданию один политтехнолог-демократ. — Но я думаю, что звёзды нам благоволят. И я думаю, этого достаточно. Я думаю, в этот раз нас ждёт другой исход. По крайней мере, я на это рассчитываю».

Многие опасения демократов коренятся в «шокирующей победе» Трампа в 2016 году. Они ожидали, что их кандидат Хиллари Клинтон выиграет, но она не оправдала возложенных на неё ожиданий.

Тем не менее, как сказал The Hill всё тот же политтехнолог: «Я думаю, мы сделали достаточно, чтобы пересечь финишную черту». Кроме того, демократы говорят, что, несмотря на переживания, им кажется, что текущий электоральный цикл отличается от прошлого.

Байден проводил кампанию в Мичигане, Висконсине и Пенсильвании, где Клинтон потерпела фиаско, и большинство опросов показывают, что он уверенно лидирует в этих штатах. Бывший вице-президент также борется за избирателей в Айове, Огайо и Флориде, а также в Техасе и Джорджии, где, как считается, у демократов нет особых шансов.

Во всех этих американских регионах результат может быть непредсказуемым. При этом победа в любом из них, вероятно, позволит Байдену получить передышку, отмечает The Hill.

Бывший вице-президент, которому в следующем месяце исполнится 78 лет, оставался в стороне большую часть предвыборной кампании из-за пандемии. По словам демократов, вспышка коронавируса имела как положительный, так и отрицательный эффект для их кандидата.

Она задала тон кампании Байдена, показав избирателям, что он и его команда, в отличие от Трампа, верят в необходимость следовать науке и соблюдать социальную дистанцию на митингах. В то же время пандемия не давала бывшему вице-президенту активнее участвовать в предвыборной кампании.

Из-за пандемии штаб Байдена также опоздал с традиционными мероприятиями, в том числе обходом избирателей и беседами с глазу на глаз. В начале осени они поразили остальных демократов, заявив, что будут проводить только виртуальную агитацию. Увидев, какой ужас их идея вызвала у однопартийцев, они спешно изменили курс.

Но некоторые сомневаются, что делается достаточно. «Байден руководил кампанией так, как ему было комфортно», — сказал изданию политтехнолог-демократ Майкл Трухильо, добавив, что у него всё ещё есть некоторые сомнения относительно охвата латиноамериканских избирателей.

«Я считаю, что в условиях пандемии он сделал всё, что мог, чтобы побудить избирателей проголосовать. Но мы все знаем, что золотой стандарт — это обход от двери к двери, будем надеяться, что они обошли достаточно людей, чтобы победить», — отметил он.

Его мнение разделяют и другие демократы. В течение нескольких месяцев они открыто задавались вопросом, как Байден может не отставать от оппонента, который постоянно находится в движении.

Пока ещё совсем недавно Байден стремился отсрочить выступления в большинстве неопределившихся штатов, его сторонники в частном порядке высказывали мнение, что ему следует делать больше. «Оставаться в подвале или даже в Делавэре было никудышным вариантом», — заявлял в то время один крупный спонсор Демократической партии.

Но на этой неделе в разговоре с The Hill этот спонсор уже был настроен более оптимистично. «Я рад, что Байден собирается посетить все колеблющиеся штаты», — сказал он.

Вместе с тем, по словам политтехнолога Джоэла Пейна, демократы готовятся к неизвестному. В том числе к возможному давлению на избирателей.

«Мы знаем, что президент собирается ограничить доступ к голосованию и попытаться выбросить бюллетени, — предположил Пейн. — Нельзя прекращать призывы идти на выборы и борьбу за защиту избирателей от попыток республиканцев подавить и лишить их гражданских прав».