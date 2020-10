Гринвальд: профессиональные лжецы из спецслужб США промывают американцам мозги «российским вмешательством»

Независимый журналист Гленн Гринвальд уволился из издания The Intercept, которое некогда создал сам для разоблачения злоупотреблений американских спецслужб. Как рассказал Гринвальд в интервью Fox News, он не мог стерпеть того, что The Intercept отказался освещать коррупционный скандал Джо Байдена, приняв лживую версию ЦРУ о «российской дезинформации».

Вы живёте за пределами нашей страны — думаю, отчасти поэтому вы говорите то, что сами считаете правдой. Расскажите нам, каким предзнаменованием служит эта история для Соединённых Штатов?



ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД, журналист: The Intercept какое-то время был уникальным изданием. И одна из причин, я думаю, заключается в том видении, которое я только что изложил. Но другой причиной было то, что предназначен он был, главным образом, выражать глубокий скептицизм по поводу заявлений разведывательных агентств.



Когда мы делали репортажи, АНБ, ЦРУ и «глубинное государство» предпринимало нападки на меня, на мой источник — Эдварда Сноудена — и на наши репортажи. И мы знали, что они постоянно лгут и очень мощно распространяют пропаганду. И мы сказали: «Мы будем вести расследования в отношении них. Мы будем к ним скептичны. Мы будем критически анализировать их утверждения».



И мне так стыдно, и меня так злит, что новостное издание, созданное с этой целью мною и ещё двумя отличными журналистами… Не считая моей колонки, в которой я осуждаю Facebook и Twitter за то, что они подвергли цензуре историю о всплывших документах про Джо Байдена, The Intercept опубликовал одну-единственную статью на эту тему. И в той статье документы упоминались походя, очень ехидно и пренебрежительно: мол, никто не должен обращать на них внимания, потому что это российская дезинформация.



В доказательство приводилось письмо (бывшего директора ЦРУ. — ИноТВ) Джона Бреннана, (бывшего директора Национальной разведки США. — ИноТВ) Джеймса Клэппера, (бывшего директора АНБ. — ИноТВ) Майка Хайдена и остальных отморозков из ЦРУ и разведывательного сообщества. В письме это утверждалось, но даже там говорилось: «У нас нет доказательств причастности России к чему-либо из этого». Но The Intercept опустил это предложение, просто сослался на письмо, пытаясь убедить людей проигнорировать улики на том основании, что они сфабрикованы Россией. Даже притом, что доказательств тому никогда не было, а всё последующее лишь опровергало эту версию, доказывало непричастность России. И никто, уж конечно, включая Джо Байдена, не оспаривает, что эти электронные письма и текстовые сообщения совершенно реальны и подлинны.



Жутко. То есть на ваших глазах государственные органы США обращают своё страшное и ничем не сдерживаемое могущество против американского населения.



ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: В этом-то и заключается настоящая история последних четырёх лет администрации Трампа. Долгое время в левой среде был здоровый скептицизм по отношению к ЦРУ…



Да, был!



ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Было много антивоенного активизма в годы Буша и Чейни. Всё это исчезло. Почему? Потому что ЦРУ с самых первых дней администрации Трампа, даже до его инаугурации, посвятило себя подрыву администрации. Потому что Дональд Трамп поставил под сомнение малую часть их догм. А такое в Вашингтоне непозволительно. Всякий, кто так поступает, должен быть уничтожен.



Так что ЦРУ и функционеры «глубинного государства» стали героями левых либералов, сторонников Демократической партии. Теперь они совершенно заодно с неоконсерваторами, функционерами администрации Буша и Чейни, ЦРУ, Кремниевой долиной и Уолл-стрит. Это союз власти. Наряду с господствующими СМИ, которые полностью на стороне Демократической партии, которая, вероятно, получит контроль по крайней мере над одной из ветвей власти, если не надо всеми, на предстоящих выборах. И это очень тревожно, потому что они авторитарны, они верят в цензуру и подавление информации, подвергающей их какой-либо критике.



Когда американский государственный орган пытается распространять пропаганду в Соединённых Штатах… Что может быть более явной атакой на демократию?



ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Когда мы делали репортажи о Сноудене… Одной из причин, побудивших Эдварда Сноудена рассказать о своей работе в ЦРУ и АНБ, был его гнев и ужас по поводу того, что инструменты АНБ были обращены против американского народа. Казалось бы, они должны шпионить за враждебными иностранными правительствами, но они занимались не этим. Они собирали записи наших звонков.



То же самое с ЦРУ. Они обученные агенты-дезинформаторы, вот чем они занимаются, они зарабатывают на жизнь ложью. Но предполагается, что они делают это в других странах, где мы хотим добиться каких-то перемен — сместить правительство, свергнуть режим. Любое так называемое вмешательство, которое хотят осуществить власти США. Это как российское вмешательство 2016 года, которое нас всех так печалит. Вот что они обучены делать.



Однако закон и очевидное фундаментальное табу для аппарата национальной безопасности после Второй мировой войны запрещает эту деятельность внутри страны. Предполагалось, что они не должны вмешиваться в нашу политику или распространять пропаганду. Включите любой другой кабельный канал, откройте любую из крупнейших газет на странице, где публикуются мнения, и вы увидите лишь одно: бывшие сотрудники ЦРУ, Минюста, ФБР и АНБ рассказывают американцам, во что те должны верить.



Они внедрились в средства коммуникации внутри страны, они действуют с помощью утечек информации, тайных операций и лжи. Они навязывают американскому народу пропаганду, и делают это невероятно опасным способом. Какова бы ни была ваша идеология.



Совершенно с вами согласен. И мне стыдно, что я когда-то оправдывал эти ведомства и подобное поведение. Действительно стыдно. Вы говорите правду, это ясно. Гленн Гринвальд, поздравляю вас с уходом (из The Intercept. — ИноТВ)! Рад был вас видеть!



ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Спасибо, Такер, я вам признателен.



Дата выхода в эфир 29 октября 2020 года.