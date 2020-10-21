Fox News: шпионы, лгавшие про Ирак, пугают американцев «российской пропагандой»

Более 50 бывших сотрудников спецслужб США подписали письмо, в котором бездоказательно обвинили Россию в причастности к публикации компромата на сына Джо Байдена, передаёт Fox News. Телеведущий Такер Карлсон подчёркивает, что ранее эти же люди лгали про иракское оружие массового поражения и незаконно шпионили за американцами, а теперь они совместно с демократами добиваются избрания Байдена на пост президента.

Ярчайший пример: вчера группа из более чем 50 бывших сотрудников разведки США… Кто это? Да те же самые люди, которые проморгали теракты 11 сентября, поддержали войну в Ираке и заявления про «оружие массового поражения». Те же самые люди, которые годами незаконно шпионили за американскими гражданами. Так вот, эти люди подписали письмо, в котором говорится, что репортаж New York Post (о коррупции семьи Байденов. — ИноТВ) вполне может быть частью тайной российской операции, цель которой — помочь товарищу Владимира Путина, такому же славянскому диктатору Дональду Трампу, удержаться у власти.



Цитирую: «Наш опыт заставляет нас всерьёз заподозрить, что значительную роль в этом деле сыграло российское правительство».



Это так называемые деятели разведки. Но они не привели никаких доказательств этого опрометчивого утверждения. Этого очень серьёзного утверждения. Почему они не привели доказательств? Потому что никаких доказательств нет, не существует. Вместо этого они просто сделали заявление. То есть просто солгали. Они солгали американской общественности, чтобы повлиять на исход якобы свободных и честных выборов.



Не это ли, по их словам, делает Россия? Они сами это делают, причём гораздо эффективнее. И они занимаются этим годами. Но на сей раз, в последние дни перед голосованием, они даже не утруждаются скрывать, что и как они делают. Важные персоны в нашем обширном аппарате национальной безопасности сотрудничают с Демократической партией, чтобы добиться избрания Джо Байдена. Звучит слишком бредово, чтобы произнести это вслух. Но это не бред, это действительно происходит. Они показывают нам то, что делают.



Посмотрите, как сенатор от Коннектикута Крис Мёрфи, циничный партийный функционер, который в политике с 25 лет, Джо Маккарти* нашего поколения, изрыгнул вот этот шедевр бесчестности.



КРИС МЁРФИ, сенатор США: Я могу подтвердить, что их кампания по дезинформации, пропаганде и вмешательству больше, шире и проблематичнее, чем в 2016 году. В частности оттого, что на этот раз русские решили разрабатывать американских граждан как своих агентов. Они пытаются распространять свою пропаганду в мейнстримных СМИ, не как четыре года назад, когда они в основном полагались на ботов и посты в Facebook. И они преуспели. Знаете, (адвокат Трампа. — ИноТВ) Руди Джулиани теперь, по сути, агент России. Я думаю… (неразборчиво) существенно расширили охват по сравнению с тем, что они делали четыре года назад.



Ребёнок, изображающий из себя сенатора. Наша программа всегда рада выделить сенатору Мёрфи целый час, в любой день. Но он не только лжец, но и трус, поэтому никогда не придёт.



Но вот что он нам говорит. Он говорит нам, что бывший мэр Нью-Йорка — внимание, дамы и господа! — агент России. Не будем забывать, Руди Джулиани на протяжении 50 лет работал в американских госструктурах, на всех уровнях, от местного до федерального. Но теперь сенатор Мёрфи, действующий сенатор, говорит нам, что Джулиани — предатель, изменник, русский шпион.



Как жаль, что нельзя подавать на действующих сенаторов в суд за клевету. Крис Мёрфи, определённо, заслуживает как минимум этого.



То же можно сказать и про Джона Бреннана, бывшего директора ЦРУ, ныне сотрудника MSNBC. То же можно сказать и про бывшего директора Национальной разведки Джима Клэппера. Клэппер — это человек, солгавший конгрессу под присягой, на камеру. Но его так и не отдали за это под суд, потому что он не Роджер Стоун. И Бреннан, и Клэппер подписали письмо, в котором утверждается, что за электронной перепиской Хантера Байдена стоят русские.



Что же это значит? Мы уже говорили. Наша программа не склонна сеять панику, но мы скажем это снова. И мы сейчас серьёзнее, чем когда-либо. Это зловещий момент. Когда все центры власти в стране, включая IT-гигантов, медиагигантов, финансовый истеблишмент и федеральные шпионские агентства, когда все центры власти объединяются ради общей политической цели, получается очень опасная ось.



Это слишком, слишком большая концентрация власти. Нормальных людей неминуемо раздавят. Их уже давят. А СМИ говорят нам: «Ну и ладно, они заслужили, чтобы их раздавили. Потому что любой, кому интересно узнать больше об электронных письмах на ноутбуке Хантера Байдена, по сути, в сговоре с Россией!»



Дата выхода в эфир 20 октября 2020 года.



* Джозеф Маккарти — сенатор-республиканец от штата Висконсин в 1947—1957 годах, один из инициаторов преследования коммунистов в США. Реакционная идеология Маккарти и гонения на «антиамерикански настроенных» граждан вошли в историю как «маккартизм» (прим. ИноТВ).



