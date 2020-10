Fox News: «Так выглядит коррупция» — цензура Twitter и Facebook на службе у американских демократов

При Обаме политика США в отношении Украины подчинялась финансовым интересам семьи Байденов — это ясно из электронной переписки сына бывшего вице-президента, передаёт Fox News. Однако американскому народу непозволительно об этом знать: Twitter и Facebook препятствуют распространению этих материалов. Цензура подаётся как борьба с «дезинформацией», однако эти же онлайн-платформы никак не блокировали безумную ложь о сговоре Трампа с Россией, подчёркивает Fox News.

Сегодня мы бы хотели рассказать вам новые подробности. У нас есть ещё один пакет электронных писем, некоторые из них — эксклюзивный материал нашей программы. Мы полагаем, что и они с ноутбука Хантера Байдена. Доказать этого мы не можем, мы не исследовали этот компьютер. Но все подробности, которые мы могли проверить, включая тогдашний личный адрес электронной почты Хантера Байдена, свидетельствуют о подлинности.



Как мы говорили вам вчера вечером, если эти электронные письма — фальшивка, это самая сложная и изощрённая мистификация в истории. Это почти за гранью человеческих возможностей.



Избирательный штаб Байдена явно верит в подлинность этих электронных писем: опровержений не поступало. Мы послали совокупность этих материалов адвокату Хантера Байдена и не получили ответа.



Учитывая всё вышесказанное, вот что мы узнали. 2 ноября 2015 года в 16:30 один из руководителей Burisma Вадим Пожарский отправил электронное письмо Хантеру Байдену и его деловому партнёру Девону Арчеру. Цель письма, объясняет Пожарский, заключается в том, чтобы, цитирую, «иметь одинаковое понимание наших конечных целей… включая, помимо прочего, конкретный план действий».



Так чего же именно хотела Burisma? Для начала — хорошего пиара. Член руководства хотел, чтобы, цитирую, «высокопоставленные официальные лица США» высказывали, цитирую, «положительное мнение о Burisma».



А затем он хотел от администрации действий в интересах Burisma. «Работа должна также включать в себя организацию визита на Украину в ноябре ряда узнаваемых и влиятельных нынешних и/или бывших разработчиков политического курса США… с целью проведения встреч и демонстрации положительных сигналов/посланий и поддержки» в отношении Burisma. Цель, как объясняет член руководства, была в том, чтобы, цитирую, «закрыть любые дела/преследования» в отношении главы Burisma на Украине.



Итак, их желания были яснее некуда. Burisma хотела, чтобы отец Хантера Байдена избавил компанию от проблем с законом на Украине. Именно это и произошло.



Ровно через месяц, 2 декабря 2015 года, Хантер Байден получил извещение от вашингтонской пиар-фирмы под названием Blue Star Strategies, нанятой, по-видимому, для влияния на политику администрации по Украине. Наша программа заполучила это электронное письмо как эксклюзивный материал.



«Привет всем, — так оно начинается. — Сегодня утром Белый дом проводил селекторное совещание по поводу предстоящего визита вице-президента на Украину. Прилагаем докладную записку, составленную командой Blue Star Strategies, с протоколом совещания… которое обозначило повестку дня визита и коснулось ряда вопросов о политике США по отношению к Украине». Конец цитаты.



Итак, мы имеем пиар-фирму, задействованную в официальном внешнеполитическом совещании Белого дома. Как такое могло быть? Хороший вопрос. Но это сработало. Спустя несколько дней Джо Байден прилетел на Украину и сделал именно то, чего хотел его сын. Вице-президент выступил с резкой критикой в адрес того самого украинского правоохранителя, который терзал Burisma. Того самого! Если украинское правительство не отправит в отставку своего генерального прокурора, человека по имени Виктор Шокин, объяснил Байден, администрация не предоставит американскую помощь на миллиард долларов.



Украина — страна бедная. Так что выбора у них не было. Только послушание. Байденовское запугивание сработало. Впоследствии он этим хвастался.



ДЖО БАЙДЕН, бывший вице-президент США: Порошенко и Яценюк давали мне обязательства принять меры против генпрокурора, но не сделали этого. И они сказали… Они шли на пресс-конференцию, а я сказал: «Нет, я не собираюсь… мы не дадим вам миллиард долларов». Они сказали: «У вас нет полномочий. Вы не президент. Президент сказал…» Я говорю: «Позвоните ему». (Смех аудитории.) Я сказал: «Говорю вам, вы не получите миллиард долларов. Вы не получите миллиард. Я отбываю...» — кажется, оставалось шесть часов. Я посмотрел на них и сказал: «Я отбываю через шесть часов. Если прокурора не уволят, вы не получите денег». Ну, и сукин сын… (смех аудитории) был уволен.



Джо Байден произнёс эту речь перед Советом по международным отношениям. Так что мы делаем вид, будто то, что он сказал, было нормально, официально санкционировано. Мол, так дела и делаются. Но это совсем не правда! Это дико. Видео, которое вы только что смотрели, поражает тем, что никто в этой аудитории гарвардских выпускников и разных других умников не задал вопиюще очевидный вопрос: «Почему вице-президент Соединённых Штатов угрожал крошечной стране вроде Украины, чтобы она отправила в отставку своего главного прокурора? Что-то непохоже на задачу вице-президента».



Теперь мы знаем почему. Виктор Шокин дал письменные показания под присягой, в которых говорится, что он действительно вёл расследование в отношении Burisma в тот самый момент, когда Джо Байден добился его устранения. Шокин заявил, что до его отставки сотрудники администрации оказывали на него давление, чтобы он закрыл дело против Burisma. Он не соглашался, и Джо Байден лишил его должности.



Вот как действительно ведутся дела в Вашингтоне. Ваш сын заключил с украинской энергетической компанией прибыльную консалтинговую сделку, и вы выстраиваете американскую внешнюю политику — нашу внешнюю политику! — так, чтобы способствовать его обогащению.



Даже Госдепартаменту — возможно, самому циничному государственному ведомству — это показалось шокирующей наглостью. Во время слушаний по импичменту, прошлой осенью, сотрудник Госдепартамента по имени Джордж Кент заявил: в Вашингтоне было широко известно, что Байдены вели на Украине какие-то грязные делишки.



Цитирую: «Я говорил по телефону с кем-то из аппарата вице-президента и… выразил свою обеспокоенность тем, что, как я слышал, Хантер Байден был в совете директоров» Burisma. Джордж Кент отметил, что это «может создать впечатление конфликта интересов».



И как же ответил на это аппарат вице-президента? Джордж Кент заявил, цитирую: «Как я помню, мне ответили, что сын вице-президента Бо умирал от рака и что в то время было не до каких-либо ещё семейных проблем». Семейных проблем. Речь шла о внешней политике Америки, которая подстраивалась под сына Джо Байдена.



Прошло пять лет, а Джо Байдена так и не заставили объяснить, почему он уволил главного прокурора Украины именно тогда, когда его сыну платили, чтобы тот добился от него увольнения главного прокурора Украины. Не говорил Джо Байден и о том, получил ли он сам какую-то выгоду от контракта с Burisma.



Но есть интригующие подсказки. Вчера вечером бывший мэр Руди Джулиани опубликовал, как он утверждает, ещё одно электронное письмо с ноутбука Хантера Байдена. Это записка одному из его детей. Грустная, тягостная и очень личная записка, мы не будем цитировать большие фрагменты. Но вот что говорится в конце, цитирую: «Не беспокойся, в отличие от твоего дедушки, я не стану заставлять тебя отдавать мне половину твоей зарплаты». Что именно это значит? Мы не знаем. Возможно, на ноутбуке есть более подробная информация, но, к сожалению, у нас нет к нему доступа.



Но вопрос остаётся: как Джо Байден все эти годы расточительно жил на правительственную зарплату? Никто никогда не отвечал на этот вопрос. А IT-монополии прилагают все усилия, чтобы никто точно не нашёл ответа.



Этим утром New York Post опубликовала ещё одну статью на основании этих электронных писем. На этот раз — с описанием бизнес-проекта, над которым Хантер Байден работал в Китае. Вот что говорится в электронном письме, цитирую: «В данный момент есть временное соглашение о том, что активы будут распределены следующим образом: десять держит Хантер для Большого Парня». Для Большого Парня. Уж не Джо Байден ли этот Большой Парень? Если да, то сколько Джо Байден получил? И сколько из этого — от коммунистического правительства Китая?



Это настоящие вопросы. Этого человека могут через три недели избрать президентом. Но Twitter не хочет, чтобы вы этим интересовались, и не позволит вам задавать эти вопросы. Twitter ограничил распространение истории New York Post, назвав её, цитирую, «небезопасной». Как будто это дротик или неисправная циркулярная пила.



Для избирательного штаба Байдена этого было достаточно. Это было чрезвычайно полезно. Весь день сегодня они отклоняли вопросы о том, как Джо Байден искажал внешнюю политику нашей страны, ссылаясь на запрет, наложенный Twitter на статью New York Post. Итак, IT-монополии подвергают цензуре информацию, чтобы помочь своему кандидату, а кандидат использует эту цензуру, чтобы отмахнуться от истории. Рука руку моет. Взгляните.



ДЖАМАЛЬ БРАУН, национальный пресс-секретарь избирательной кампании Джо Байдена: Послушайте, я думаю, реакция Twitter на саму статью ясно даёт понять, что эти утверждения ложны, что это неправда. Рад видеть, что социальные сети, такие как Twitter, берут на себя ответственность, чтобы ограничить дезинформацию.



Хотите знать, как выглядит коррупция? Мы часто бросаемся этим термином. Вы только что видели, как выглядит коррупция. Спонсоры моей предвыборной кампании контролируют СМИ, они закрывают общественности доступ к информации, которая является критикой в мой адрес, и тот факт, что они это делают, служит оправданием для того, чтобы я не отвечал на ваш вопрос об этой информации. Вот так выглядит коррупция. Когда миллиардеры блокируют законные вопросы о кандидате за три недели до выборов. Это коррупция.



И ещё это почти идеальный порочный круг в рассуждениях. Наглядное свидетельство: Twitter и Facebook подвергли цензуре статью New York Post прежде, чем у них появилась хоть какая-то причина заподозрить, что это неправда. Даже сейчас они на самом деле не утверждают, что это фикция. Потому что это не фикция. За считанные минуты они просто прикрыли многовековую традицию этой страны — свободу прессы. И они сделали это из чисто партийных соображений. Они даже не притворились, что это не так.



Неважно, за кого вы планируете голосовать в первый вторник ноября. Вы должны быть в ужасе. Демократии не могут существовать — и никогда не смогут существовать — без свободного потока информации. Это обязательное условие. И без него нам конец. Но компаниям вроде Facebook, Google и Twitter всё равно. Потому что они не верят в демократию. Они поклоняются власти.



И им необязательно быть последовательными. Личные телефонные разговоры Меланьи Трамп, украденные налоговые декларации президента — всё это они с радостью публиковали! Их не смущало «хакерство». Но если вы критикуете кандидата от Демократической партии, их кандидата, вас забанят. Это норма, которую они ввели. Как мы от этого оправимся?



Сегодня избранные демократы, члены партии, которая совсем недавно изображала благоговение перед свободой слова, аплодировали цензуре. Посмотрите, как это делает якобы умеренный сенатор от Делавэра Крис Кунс.



КРИС КУНС, сенатор США: У Facebook и Twitter есть политика по нераспространению совершенно ненадёжной, опровергнутой информации, информации из источников, не заслуживающих доверия. Они практикуют собственный внутренний контроль. Хотел бы я, чтобы они делали это последние четыре года. Если бы в 2016 году они более избирательно подходили к тому, что публиковать… Я не призываю вас верить мне на слово, послушайте руководителя ФБР. Активная российская кампания по дезинформации в 2016 году повлияла на те выборы; на этих выборах они предпринимают ещё больше усилий. Я рад, что они (Facebook и Twitter. — ИноТВ) контролируют контент на собственных сайтах.



Этот человек — лжец. Ни одно слово этой истории не было опровергнуто. Ни одно слово в этих электронных письмах не было, цитирую, «опровергнуто». А если будет опровергнуто, мы сообщим об этом первыми. Потому что мы не лжецы. Но он хотел, чтобы вы услышали конкретную фразу — вы её уловили? «Российская дезинформация»! Вот чем, по их утверждению, являются эти электронные письма.



В интернете это повсюду! Конспирологические домыслы, не основанные на фактах, более безумные, чем любые измышления QAnon. Но ничто из этого мусора, ничто из их бредовой лжи о России IT-монополии никогда не подвергают цензуре. Это не «небезопасно», потому что это помогает Джо Байдену. Так что можете это читать.



Где сейчас настоящие журналисты? Они нужны нам больше, чем когда-либо! Их нет. Они прячутся, они боятся, они не хотят огорчить власть.



Дата выхода в эфир 15 октября 2020 года.