Fox News: Twitter подверг цензуре статью о коррупированном Байдене, а после признал неправоту

Социальные сети проводят цензуру, помечая неугодный контент как «ложный» и пресекая его распространение, и это позволяет некоторым политикам избегать разоблачения, констатирует Fox News. Очередной жертвой цензоров Twitter стала статья New York Post о закулисных делах семьи Байденов.
Экстренная новость Fox News. Только что поступили вести от руководителя Twitter Джека Дорси. Вот что он написал в своём твите, цитирую: «Наша коммуникация по поводу наших действий в отношении New York Post оставляет желать лучшего. А блокирование URL, распространяемого через твит или личное сообщение, без какого-либо объяснения причин блокировки — неприемлемо».
Хм… Пишет, как ребёнок. И управляет компанией, как ребёнок.
Кстати, избирательный штаб Байдена может называть историю (о коррупционных связях Хантера Байдена. — ИноТВ), цитирую, «дискредитированной», потому что её пытаются дискредитировать IT-гиганты.
Ни один репортёр, рассмотрев эту историю, ещё не заключил: «Да, конечно, это сфабриковано Россией! Дело рук Путина!» Это смехотворно. Итак, штаб Байдена использует IT-гиганты, чтобы иметь предлог не отвечать. А IT-гиганты, конечно же, пытаются помешать вам вообще ознакомиться с этой информацией.
А что дальше? Если изберут Байдена, вы думаете… вы правда думаете, что крупные IT-компании перестанут исполнять волю своих господ в Вашингтоне? Исключено. Думаете, IT-гиганты внезапно решат, что вам можно думать самостоятельно? Нет.
Во вчерашнем выпуске мы задавались вопросом, действительно ли маски эффективно предотвращают передачу, скажем, коронавируса. Мы процитировали данные, взятые непосредственно у Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), прямо с их сайта. А также из других научных источников, например, журнала Science.
Одно исследование установило, что более 70 процентов пациентов, заразившихся коронавирусом, по собственным словам, носили маски всегда. Ещё 14 процентов сказали, что носили маски обычно. Мы рассказали вам об этом вчера вечером, мы опубликовали этот сегмент в Facebook.
А сегодня мы узнали, что Facebook называет наше сообщение «отчасти ложным». Мы цитировали CDC! Они ограничили распространение этого поста, чтобы не дать людям с ним ознакомиться.
Опять-таки, не устаём повторять: данные, которые мы вчера озвучили в телеэфире, были из Центров по контролю и профилактике заболеваний. Мы использовали их статистику, а не придумали собственную. Но Facebook подверг это цензуре.
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