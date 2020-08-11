Valeurs Actuelles: Голливуд убирает из фильмов острые моменты, чтобы угодить китайским цензорам

В погоне за китайским зрителем калифорнийские кинематографисты вырезают сцены и редактируют сценарии, в которых затрагиваются острые для Пекина темы: Тибет, Тайвань, Гонконг и коронавирус, сообщает Valeurs Actuelles со ссылкой на исследование PEN America. Чтобы появиться на экранах, фильм должен пройти проверку цензоров одной из самых авторитарных стран мира, поэтому киностудии заранее и без принуждения сглаживают все спорные моменты.

Чтобы выйти на китайский рынок, Голливуд удаляет из своих фильмов спорные сцены или адаптирует сценарии, избегая острые для Пекина темы, пишет Valeurs Actuelles со ссылкой на опубликованный в среду доклад НКО PEN America. Согласно данным ассоциации, которая борется за свободу самовыражения, многие известные студии добровольно занимаются цензурой — например, удаляют флаг Тайваня с куртки Тома Круза в фильме «Лучший стрелок — 2». Цель «Фабрики грёз» — привлечь 1,4 млрд китайских зрителей.

Издание отмечает, что из некоторых фильмов также исчезло упоминание о том, что Китай может стать колыбелью эпидемии, опустошающей мир. Так, изначально в полнометражном фильме 2013 года «Война миров Z» вирус, превращающий людей в зомби, должен был появиться в Китае. Кроме того, кинематографисты обходят стороной некоторые острые темы: Тибет, Тайвань, Гонконг — и не упоминают уйгуров. Герои, которые по сценарию являются представителями LGBTQ-сообщества, также не помогут привлечь зрителей в коммунистической стране. «Успокоение китайского правительства и его цензоров стало обычным способом вести бизнес», — предупреждает доклад PEN America. Французское радио подчёркивает, что некоторые работники киноиндустрии по своей воле вводят ограничения, о которых их не просят. По свидетельству анонимного продюсера, «если вы представите проект, который открыто критикует» Пекин, вас и вашу компанию могут «открыто добавить в чёрный список».

Как напоминает Europe 1, ежегодно Китай отбирает небольшое количество иностранных фильмов для показа. «Коммунистическая партия действительно играет главную роль в том, будет ли голливудский фильм прибыльным или нет — и руководители студий это знают», — объясняет ассоциация PEN America. Хотя система цензуры в Китае одна из самых авторитарных в мире, это не мешает стране становиться самым важным кинорынком на международном уровне. Некоторые американские блокбастеры — например, «Человек-паук: вдали от дома» или «Мстители: финал» — показали в Китае сборы лучше, чем в Соединённых Штатах.

Впрочем, пишет Valeurs Actuelles в заключение, самоцензура в угоду китайскому рынку не является для калифорнийских киностудий чем-то новым. Ещё в 1997 году бывший глава Disney Майкл Айснер извинился перед Пекином после того, как тот запретил показывать на территории Китая фильм Мартина Скорсезе «Кундун». Лента рассказывает о жизни в изгнании Далай-Ламы, духовного лидера Тибета.