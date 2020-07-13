Daily Mail: «антибелая революция» — Голливуд накрыла волна обратного расизма

Крупные студии «фабрики звёзд» всё чаще при приёме на работу отдают предпочтения расовым и сексуальным меньшинствам, пишет Daily Mail. В беседе с изданием десятки белых сценаристов, актёров и продюсеров выразили опасения, что в результате подобной практики их карьере в шоу-бизнесе вскоре придёт конец, сообщает Daily Mail.

Потрясённая MeToo и парализованная COVID-19 многомиллиардная американская киноиндустрия наконец-то пробуждается. Но перед ней открывается совершенно иной мир, где вместе с температурой за окном растёт внутренняя напряжённость, пишет Daily Mail.

По словам издания, в Голливуде происходит революция. Белых актёров увольняют, а приказы студийных боссов дают ясно понять, что работу на «фабрике грёз» могут получать только меньшинства — этнические и сексуальные.

«Новая волна антибелого предубеждения», как называют это явление некоторые, вызывает у сценаристов, режиссёров и продюсеров опасения, что они могут навсегда лишиться работы. Один из них назвал царящую в индустрии атмосферу «более токсичной, чем Чернобыль», потому что многие ведущие актёры боятся комментировать ситуацию, чтобы не прослыть расистами.

Первым признаком происходящих изменений стало публичное заявление одного из самых влиятельных голливудских чернокожих режиссёров Джордана Пила, автора кинохитов «Прочь» и «Мы». Он сказал, что не намерен нанимать на главные роли белых актёров.

«Не могу представить, что я выбрал бы белого чувака на ведущую роль в моём фильме. Не то, чтобы мне не нравились белые чуваки. Но такое кино я уже видел», — заявил Пил.

В приватной беседе с Daily Mail один из студийных боссов отметил: «Если бы белый режиссёр сказал подобное о найме чернокожих актеров, его карьере в ту же секунду пришёл бы конец». И едва ли кто-то в этом сомневается.

Пил наиболее откровенно говорит о своём отношении к подбору кадров, но его взгляд получает всё большую популярность. Десятки продюсеров, сценаристов и актёров рассказали изданию об «обратном расизме», который усиливается в индустрии.

Один из собеседников издания подтвердил, что сегодня в шоу бизнесе особенно скверно приходится белым мужчинам среднего возраста. В их карьерах «практически поставлена точка».

«Мы нанимаем только темнокожих, женщин или представителей ЛГБТ на должности сценаристов, актёров, продюсеров, операторов, сотрудников буфета. Если вы белый, то не можете высказывать своё мнение, потому что вас тут же обзовут «расистом» или осудят за «белые привилегии», — подчеркнул анонимный источник Daily Mail.

В последние годы отсутствие темнокожих актёров и актрис в списке номинантов на «Оскар» стало считаться «пятном» на репутации Голливуда. Но, по мнению некоторых, маятник слишком сильно качнулся в обратную сторону, и киноиндустрия «находится на краю коллективного нервного срыва».

«Я понимаю, что Голливуду ещё предстоит пройти долгий путь, прежде чем темнокожие будут должным образом представлены на экране. Но как мне выплачивать ипотеку, покупать еду? Все перепуганы. И ничего нельзя сказать, чтобы не подвергнуться публичному остракизму», — заявил Daily Mail 50-летний белый актёр, которому было отказано в роли на недавних пробах из-за его цвета кожи.

Одна из самых влиятельных чернокожих женщин Голливуда Анна Дюверней с пренебрежением относится к таким жалобам. «У всех есть право на мнение. И мы, чернокожие продюсеры с правом найма, имеем право не нанимать тех, кто нас презирает. Для белых мужчин в этом обсуждении: если вы не получили работу, которую хотели, то позвольте вам напомнить —предрасудок действует в обе стороны», — написала она в Twitter.

Может показаться ироничным, что Голливуд с давних пор рисуется центром либеральной Америки. Его видные представители — от Джорджа Клуни до Леонардо ДиКаприо — часто читают остальному миру нотации о правах человека, этнокультурном разнообразии и глобальном потеплении.

Но подхваченная киноиндустрией идеология так называемого «пробуждения» не только становится вездесущей, но иногда совершенно не поддаётся пониманию. Её последователи в соцсетях на днях раскритиковали и призвали бойкотировать звезду сериала «Убить Еву» Джоди Комер только потому, что жених актрисы — спортсмен Джеймс Бурк — поддерживает Дональда Трампа.

Кроме того, актрисе Холли Берри пришлось приносить извинения за то, что она всего лишь «присматривались» к роли мужчины-трансгендера в грядущем проекте. В итоге роль получил настоящий трансгендер.

Этот культурный сдвиг настолько велик, что одна из студий планирует выпустить фильм, съемочная группа которого будет полностью состоять из чернокожих. Когда же приглядывать за производством картины поручили белой женщине, ей было сказано, что её имя не будут упомянуто в титрах.

«Люди этого не признают, они не могут этого признать, но обратный расизм определенно продолжает существовать… конечно, для всех будет лучше, если людей наймут исходя из таланта и способностей. Я могу вам сказать, что мы нанимаем людей исключительно на основании их этнической принадлежности, пола и профиля в социальных сетях. Если вы чернокожий, женщина и гей, то добро пожаловать», — признался изданию один из продюсеров.

«Мы все посещаем курсы по этнокультурному разнообразию. Мы проявляем предельную

осторожность во время конференции в Zoom. Доходит до того, что если это встреча с чернокожими людьми, мы не можем разъединиться раньше их из-за опасений, что подобное действие могут счесть оскорбительным», — добавил он.

Один монтажёр, который отважился высказать свою точку зрения, фактически похоронил свою карьеру. Нэйтан Ли Буш, снимавший рекламу для многих крупных корпораций, раскритиковал объявление на Facebook, в котором работа предлагалась только чернокожим, назвав его проявлением расизма против белых.

«Поглядите, с чем нас просят смириться. Люди, которые открыто и гордо практикуют расизм, называют расистами всех, кого они хотят уничтожить, а любого, кто смеет высказать своё мнение, бойкотируют», — написал он.

Но этот пост обернулся для монтажёра катастрофой. Один из основных клиентов Буша — сеть ресторанов Panera Bread — пригрозила с ним больше никогда не сотрудничать, и затем мужчина был вынужден принести извинения.

«Всё, что я пытался сказать: «Не является ли антидот против дискриминации прошлого, основанной на цвете кожи, ещё более карающей дискриминацией, также основанной на цвете кожи?» Но мне всё же стоило понимать, что я поднял этот вопрос несвоевременно. Прошу прощение перед всеми, кого я оскорбил», — заявил Буш.

Этот «идеальный шторм» в Голливуде собирался в течение нескольких неспокойных лет. Все началось со скандала с Харви Вайнштейном и движения #MeToo. Теперь, как говорит один из инсайдеров, индустрия сталкивается с «цунами, которое переворачивает всё с ног на голову».

Некоторые скажут, что изменения назрели, поскольку, несмотря на все теплые слова, Голливуд остается «анклавом для привилегированных». Студии, в том числе Disney, Warner Bros, CBS и Netflix, выступают с общей установкой о поддержке движения Black Lives Matter и обещают потратить миллионы на продвижение этнокультурного разнообразия.

Но многие опасаются, что эти, несомненно, благие намерения дадут обратный эффект. Один

белый сценарист, номинированный на премию «Эмми», сказал Daily Mail: «Я никогда не видел, чтобы люди были так напуганы. Они выставляют дома на продажу и уезжают, потому что даже после пандемии, когда ситуация нормализируется, работы не будет».

«Речь идёт о справедливости, — сказал изданию другой белый сценарист. — Последние три года я преподавал молодым чернокожим сценаристам. Но сейчас у меня нет работы, и это никак не связано с моими творческими способностями. Люди думают о Голливуде как о месте, где мечты сбываются, но для таких, как я, всё превращается в кошмар».