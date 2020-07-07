Guardian: миссия выполнима — для звёзд Голливуда сделают исключение из карантина и Том Круз сможет продолжить съёмки в Великобритании

Чтобы помочь британской киноиндустрии встать на ноги и как можно скорее возобновить работу над крупными проектами, власти Соединённого Королевства объявили о введении исключений из карантинных ограничений для зарубежных звёзд. Так, теперь для продолжения съёмок «Миссия невыполнима — 7» Тому Крузу не придётся проводить 14 дней в изоляции по прибытии в Великобританию, пишет The Guardian.

Британские власти объявили, что в рамках инициативы по восстановлению работы киноиндустрии на территории Соединённого Королевства сделают исключения из карантинных ограничений для голливудских звёзд, включая Тома Круза, сообщает The Guardian.

Как отметил министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Оливер Доуден, исключения, позволяющие избежать 14-дневного карантина по прибытии на территорию страны, будут делаться не только для участников крупных кинопроектов, но и для спортсменов — к примеру, тех, кто приедет на Гран-при Великобритании, один из этапов чемпионата «Формула-1». Тем не менее в течение 14 дней эти люди всё же должны будут ограничить свои перемещения и курсировать исключительно между своим местом проживания и точкой, в которой ведётся основная работа.

Таким образом уже в сентябре возобновятся съёмки картины «Миссия невыполнима — 7», где задействован Том Круз. «Мы хотим, чтобы киноиндустрия вновь встала на ноги. Исключение из карантинных правил для небольшого числа актёров, исполняющих главные роли, и членов съёмочной группы — часть наших продолжительных усилий по восстановлению съёмочного процесса в безопасных условиях», — подчеркнул Доуден.

Генеральный директор Британского института кино Бен Роберст считает, что власти предприняли верный шаг: «Кино и телевидение обеспечивают 9,9 миллиарда фунтов стерлингов британской экономике. Если мы сможем как можно скорее вернуться к съёмкам, это поможет нашей индустрии и её 77 тысячам сотрудников внести свой вклад в восстановление британской экономики».

Как отмечает газета, ранее власти опубликовали список рекомендаций для профилактики коронавируса на съёмочных площадках, который включает в себя пункты вроде соблюдения дистанции и обязательного измерения температуры.