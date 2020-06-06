Euronews: «Чернобыль» стал абсолютным лидером по числу номинаций британской телепремии BAFTA

Сериал «Чернобыль» с большим отрывом лидирует по числу номинаций на получение премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Претендентов на престижную премию должны были объявить уже давно, но из-за пандемии коронавируса все сроки сбились — и теперь награждение назначено на июль, передаёт Euronews. Ранее создатели «Чернобыля» уже получили три премии «Эмми» и «Золотой глобус».
Стали известны номинанты на получение премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). По числу упоминаний лидирует драма «Чернобыль» — о ядерной катастрофе 1986 года и расследовании её причин. Лента значится аж в 14 категориях, в том числе отмечена в номинации «Лучший мини-сериал».
БОИД ХИЛТОН, телевизионный критик: Сама идея воссоздать те трагические события, произошедшие много лет назад, задевает зрителя за живое, позволяет глубже понять случившееся. У всех, кто посмотрел эти пять эпиздов, — во всяком случае, у всех, кого я знаю лично, реакция одна: «О да, сериал действительно невероятный!»
На втором месте по числу номинаций — историческая драма Netflix «Корона». У этого сериала их семь.
Претендентов на престижную премию должны были объявить уже давно, но из-за пандемии коронавируса все сроки сбились. Теперь планируется, что Британская академия вручит награды в июле.
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