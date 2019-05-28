Forbes: «Чернобыль» от HBO «тихо» стал лучшим сериалом в истории

Пока мировая аудитория отвлеклась на финал «Игры престолов», ещё один сериал канала HBO «Чернобыль» занял первую строчку в рейтинге лучших сериалов по версии пользователей сайта IMDB — крупнейшей в мире базы данных о кинематографе, пишет Forbes. Как подчёркивает обозреватель издания, «Чернобыль» действительно очень хорош, хотя по сути он представляет собой документально-историческое произведение.

Телезрители по всему миру пытаются «каждый по-своему» осмыслить последний сезон и последний эпизод популярного сериала «Игра престолов» — и одной из расхожих фраз, которые сегодня можно увидеть в различных обзорах, стал такой призыв: «Только не отменяйте подписку на HBO, пока хотя бы не посмотрите «Чернобыль», пишет Forbes. Как подчёркивает обозреватель издания, этот сериал, представляющий собой «ужасающий, но захватывающий» рассказ об аварии на Чернобыльской АЭС, всего тремя пока выпущенными сериями смог установить весьма высокую планку: он уже возглавил рейтинг лучших сериалов по оценкам пользователей сайта IMDB.

Несмотря на то что действующая на сайте система голосования фанатов имеет ряд недостатков, судя по составу списка — а в него также вошли упомянутая «Игра престолов», «Во все тяжкие» и «Прослушка», — речь действительно идёт о подборке самой достойной телевизионной продукции, рассуждает автор материала. Тем почётнее для «Чернобыля» возглавить этот список с большим отрывом по голосам, отмечает журналист.

«Можно ли говорить о том, что «Чернобыль» — лучший сериал в истории, когда вышло всего лишь три серии, я не знаю, но было бы сложно не согласиться с тем, что он является без преувеличения поразительным достижением в плане кинематографа и полностью заслуживает тех похвал, которые ему достаются, — говорится в материале. — Тогда как восьмой сезон «Игры престолов» в плане качества сильно колебался, каждую серию «Чернобыля» я неизменно ждал, умирая от нетерпения (хм, наверное, не слишком удачная формулировка): хотя это, в сущности, просто исторический документальный телефильм, он, чёрт возьми, настолько хорош, что его, без всяких сомнений, можно назвать одним из лучших телевизионных сериалов на данный момент. И у него есть все шансы стать одним из лучших за всю историю — ведь всё-таки маловероятно, что минисериал такого формата в перспективе серьёзно просядет».

По мнению обозревателя Forbes, единственный неприятный момент заключается в том, что «Чернобыль» будет очень коротким — HBO выпустит даже не восемь или шесть серий, как ранее предполагали многие, а лишь пять. «Ну а раз речь, как вы сами понимаете, идёт об исторических событиях, второго сезона, какие бы хорошие ни были у сериала отзывы, ждать не приходится», — иронизирует журналист.

Словом, зрителям следует наслаждаться «Чернобылем», пока он не закончился — и понимать, что перед их глазами происходит историческое для телевидения событие, подытоживает автор. И хотя аудитория сериала по численности не превышает 8% от общей аудитории «Игры престолов», он действительно остаётся поводом не отменять подписку на HBO, пишет он.