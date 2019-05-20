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Times: отец двухлетней Кхалиси надеется, что дочь не пойдёт по стопам «кровавой» тёзки из «Игры престолов»

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Сотни родителей могли пожалеть о выборе «экзотического» имени для своего ребёнка, когда персонаж «Игры престолов» Дейенерис Таргариен уничтожила тысячи невинных в очередном эпизоде, пишет The Times. Однако некоторые, как отец двухлетней Кхалиси из шотландского Абердина уверен, что дочь не будет злиться, что её назвали в честь героини телесериала.
Times: отец двухлетней Кхалиси надеется, что дочь не пойдёт по стопам «кровавой» тёзки из «Игры престолов»
Twitter

Один из важнейших персонажей популярного телесериала «Игра престолов» Дейенерис Таргариен, которая «сочетает в себе силу и сострадание», вдохновила сотни родителей назвать детей в её честь, пишет The Times. Однако после выхода очередного эпизода сериала необычный выбор имени может заставить многих из них пожалеть.

В пятой серии Дейенерис Таргариен, которая больше знакома поклонникам сериала как кхалиси, убила тысячи невинных жителей в Королевской гавани в Вестеросе, став «одним из самых кровавых тиранов на телевидении».

С момента появления в эфире фанаты сериала стали черпать из него вдохновение для выбора имени ребёнка. Так, в период между 2011 и 2017 годами, по данным Национальной статистической службы Великобритании, на свет появились 371 Кхалиси и 26 Дейенерис. Кроме того, одна девочка получила имя Кхалиси-Дестини, ещё одна — Кхалиси-Грейс, а пять новорождённых нарекли Кхалиси-Роуз.

Среди тех, кто выбрал для своей дочери столь «экзотическое» имя были жители шотландского Абердина Шейн и Ким Фентон. Причём супруги не впервые называют ребёнка в честь вымышленного персонажа: старшего сына пары зовут Риддик в честь героя, которого сыграл актёр Вин Дизель.

Отец двухгодовалой Кхалиси признаётся, что комната ребёнка украшена постерами «Игры престолов». Он уверен, что его дочь не станет злиться на него за такой выбор имени, когда вырастет.

«Это всё равно красивое имя, и в любом случае в этом сезоне кхалиси — отвергнутая женщина. Кажется, что трон ускользает от неё, а если его не получит она, не получит никто, — приводит The Times слова Фентона. — Если моя Кхалиси не сходит с ума и не убивает множество людей, я спокоен».

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