Это уже было в «Симпсонах»: финал «Игры престолов» предсказали два года назад

После выхода предпоследней серии пятого сезона «Игры престолов» поклонники сериала с удивлением заметили в ней знакомые кадры, пишет The Sun. Оказывается, неожиданное окончание эпизода ещё два года назад предсказали в мультсериале «Симпсоны». Осторожно, спойлеры.

Разрушение Королевской Гавани, показанное в 5-й серии 8-го сезона сериала «Игра престолов», было предсказано в мультсериале «Симпсоны», утверждает The Sun.

Так, в пародийном эпизоде мультфильма ещё от 2017 года под название The Serfsons («Сёрфсоны») семья Гомера Симпсона живёт в средневековом фэнтезийном мире, очень напоминающем мир «Игры престолов». Создатели серии посмеялись над Королём ночи, а также знаменитыми могучими драконами.

На эпизод пришлось обратить особое внимание после выхода 5-й серии финального сезона «Игры престолов». Ведь серия Симпсонов, в которой семья Гомера со стены крепости наблюдает, как дракон летает над городом и поджигает здания своим пламенем, носит поразительное сходство с неожиданной развязкой предпоследней серии «Игры престолов». В ней претендующая на трон Дейнерис Таргариен верхом на драконе сожгла дотла практически всю Королевскую Гавань.

«Симпсоны» уже не первый раз предсказывают будущее явление, будь то в реальной жизни или на экране, напоминает британский таблоид.