Guardian: латте для Дейнерис — зрители возмутились кофейным стаканчиком в «Игре престолов»
«Это псевдосредневековый фэнтези-мир магии, драконов, героев… и по крайней мере одной кофейни», — так The Guardian описывает недавнюю оплошность создателей популярного сериала «Игра престолов», которая не ускользнула от внимания бдительных зрителей.
А всё дело в пластиковом стаканчике из-под кофе, который фанаты углядели в одной из последних серий заключительного сезона. Столь возмутительно обыденный и современный предмет затесался в компанию кубков и рогов, из которых пили герои сериала во время пира в замке Винтерфелл по случаю победы над Королём ночи. В оскорблённых чувствах фанаты, пришедшие к выводу, что стаканчик был из кофейни сети Starbucks, принялись выплёскивать свой гнев и недоумение в соцсети.
— zane (@zane) 6 мая 2019 г.
Зейн: «Создатели моего самого любимого сериала забыли УБРАТЬ СО СТОЛА СТАКАНЧИК ИЗ STARBUCKS ВО ВРЕМЯ СЪЁМОК».
Некоторые проявили фантазию и представили, как героиня сериала Дейнерис Таргариен, рядом с которой был замечен злополучный стаканчик, могла бы ждать свой напиток в кофейне.
— Joseph (@TheGeneralSYD) 6 мая 2019 г.
Джозеф: «Бариста винтерфеллского Starbucks не готов написать имя Дэни на её стаканчике».
Канал HBO, владеющий правами на «Игру престолов», опубликовал свой шутливый ответ на промашку авторов картины.
— Game of Thrones (@GameOfThrones) 6 мая 2019 г.
«Игра престолов»: «Новости из Винтерфелла.
Латте, появившийся в том эпизоде, был ошибкой. Дейнерис заказывала травяной чай».
Для многих фанатов досадная оплошность в одной из последних серий стала ещё одним признаком того, что к финалу всей истории создатели совсем «обленились», не держат планку первых сезонов и уже не стараются. Однако не так давно актёр Кит Харингтон, исполняющий роль одного из главных персонажей картины Джона Сноу, заверил критиков, что те «ничего не знают» и даже представить себе не могут, как много команда сериала работала над созданием самой эффектной концовки, которую зрителям ещё предстоит увидеть.
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