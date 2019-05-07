Guardian: латте для Дейнерис — зрители возмутились кофейным стаканчиком в «Игре престолов»

Среди кубков и рогов, из которых пили вино и эль герои «Игры престолов» в одной из последних серий, внимательные зрители заметили не слишком фэнтезийный пластиковый стаканчик из-под кофе, сообщает The Guardian. В ответ на комментарии критиков, считающих, что к финалу создатели картины перестали стараться, компания-правообладатель HBO отшутилась, заявив, что на месте кофе должен был быть травяной чай.

«Это псевдосредневековый фэнтези-мир магии, драконов, героев… и по крайней мере одной кофейни», — так The Guardian описывает недавнюю оплошность создателей популярного сериала «Игра престолов», которая не ускользнула от внимания бдительных зрителей.

А всё дело в пластиковом стаканчике из-под кофе, который фанаты углядели в одной из последних серий заключительного сезона. Столь возмутительно обыденный и современный предмет затесался в компанию кубков и рогов, из которых пили герои сериала во время пира в замке Винтерфелл по случаю победы над Королём ночи. В оскорблённых чувствах фанаты, пришедшие к выводу, что стаканчик был из кофейни сети Starbucks, принялись выплёскивать свой гнев и недоумение в соцсети.

Зейн: «Создатели моего самого любимого сериала забыли УБРАТЬ СО СТОЛА СТАКАНЧИК ИЗ STARBUCKS ВО ВРЕМЯ СЪЁМОК».

Некоторые проявили фантазию и представили, как героиня сериала Дейнерис Таргариен, рядом с которой был замечен злополучный стаканчик, могла бы ждать свой напиток в кофейне.

Джозеф: «Бариста винтерфеллского Starbucks не готов написать имя Дэни на её стаканчике».

Канал HBO, владеющий правами на «Игру престолов», опубликовал свой шутливый ответ на промашку авторов картины.

— Game of Thrones (@GameOfThrones) 6 мая 2019 г.

«Игра престолов»: «Новости из Винтерфелла.

Латте, появившийся в том эпизоде, был ошибкой. Дейнерис заказывала травяной чай».

Для многих фанатов досадная оплошность в одной из последних серий стала ещё одним признаком того, что к финалу всей истории создатели совсем «обленились», не держат планку первых сезонов и уже не стараются. Однако не так давно актёр Кит Харингтон, исполняющий роль одного из главных персонажей картины Джона Сноу, заверил критиков, что те «ничего не знают» и даже представить себе не могут, как много команда сериала работала над созданием самой эффектной концовки, которую зрителям ещё предстоит увидеть.